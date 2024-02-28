GTA 6 Dosya Boyutu Ortaya Çıktı: İşte Detaylar

Rockstar Games, birkaç yıldır merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyunu için ilk tanıtım fragmanını geçtiğimiz aylarda YouTube üzerinden yayınlandı. Oyun dünyasında dikkat çeken bu fragmanın her bir sahnesi detaylı bir şekilde incelendi ve birçok heyecan verici detay göze çarptı. Bunlar da beklentileri artırdı.
GTA 6 ile ilgili şimdiye kadar birçok önemli iddia ortaya atıldı. Bu iddialar ile birlikte çıkış tarihi, oyundaki karakterler ve açık dünya ile ilgili beklentiler giderek arttı. Son olarak ise GTA 6 dosya boyutu ortaya çıktı. Peki bu söylentiye göre GTA 6 kaç GB olacak?
GTA 6 kaç GB olacak?
GTA 6 için ilk tanıtım videosunun oyuncuları heyecanlandırmasının en önemli sebeplerinden birisi de oyunun büyük ve bir hayli detaylı bir açık dünyaya sahip olacağı. Fragmanda gösterilen çeşitli canlı yaratıklar, geniş araç yelpazesi, şehirler ve özellikle de gelişmiş yapay zeka, "GTA 6 kaç GB?" sorusunu sordurttu.
Kısa süre önce internette yayılan bir söylentiye GTA 6 dosya boyutu, 320 GB veya biraz daha yüksek olacak. Bu iddia, oyuncular arasında tartışmalara yol açtı. Bazı oyuncular 320 GB'lık bir dosya boyutunun gayet normal olduğunu savunurken, kimileriyse bu kadar yüksek olmayacağını tahmin etti.
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Tabii GTA 6 dosya boyutunun 320 GB olacağı iddiası doğruysa, bu boyutun böyle kalmayacağını da unutmamak gerekiyor. Zira Rockstar Games'in oyunu uzun yıllar boyunca geliştirmeye devam edeceği göz önüne alındığında, gereken depolama alanının 400 GB'a kadar hatta daha da fazla yükselmesi muhtemel. Hatırlarsanız 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 için başlangıçta sadece 8 GB depolama alanı gerekiyordu. Ancak zamanla 100 GB'ı aştı.
Karşılaştırma yapma açısından GTA 5, 110 GB alana ihtiyaç duyuyor. Dünyanın en iyi hikayeli oyunlarından birisi olarak Red Dead Redemption 2 içinse 150 GB alan gerekli.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6, kaç GB olacak? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › GTA 6 Dosya Boyutu Ortaya Çıktı: İşte Detaylar - Son Dakika
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