Rockstar Games, uzun süredir oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için ilk tanıtım videosunu birkaç ay önce YouTube'da paylaştı. Böylelikle yeni oyun için heyecan giderek artmışken önemli sorular da sorulmaya başlandı. Bu sorulardan birisi de haritanın ne kadar büyük olacağı. Bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Öyle ki GTA 6 harita boyutu ortaya çıktı.
GTA 6 harita boyutu, GTA 5'ten 2.55 kat daha büyük olacak
GTA serisinin hayranları, merakla beklenen yeni oyun hakkında bilgi toplamak için çalışmalar yapıyorlar. Bunun için yeni oyunun tanıtım videosundan yola çıkan GTA 6 topluluğu, oyunun harita boyutunu da ortaya çıkardı.
Son gelen bilgilere göre Grand Theft Auto (GTA) 6 haritası, 125 kilometrekare büyüklüğünde olacak. Bu, GTA 5'in haritasından yaklaşık 2.55 kat daha büyük olacağı anlamına geliyor. Buna göre yeni yapım, büyük bir alan sunacak gibi görünüyor. Tabii bunun şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu da unutmamakta fayda var.
GTA 6 fragmanı gerçek hayatta nasıl görünürdü? İşte videosu!
Mevcut bilgilere göre GTA 6, Lucia adlı bir kadın ve Jason adlı bir erkek karakteri merkezine alacak. Hikaye, sevgili olduğu düşünülen bu ikili üzerinden yürüyecek. Bununla birlikte oyun, Vice City'yi de içerecek büyük bir haritaya sahip olacak. Daha gerçekçi grafikler ve sürüş dinamikleri ile büyük etki yaratacak oyun, özellikle yapay zeka açısından çok dikkat çekecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 harita boyutu yeterli mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › GTA 6 Harita Boyutu Ortaya Çıktı: GTA 5'ten 2.55 Kat Daha Büyük - Son Dakika
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