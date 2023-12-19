GTA 6 ile ilgili Ned Luke röportajında ilginç anlar yaşandı

Mücevher hırsızlığından yaşam koçluğuna evrilen tanınmış podcastçi Larry Lawton, kısa süre önce gerçekleşen bir podcastinde, GTA 5'te Michael de Santa'yı canlandıran Ned Luke ile röportaj yapma fırsatı buldu. Ancak Lawton, Luke'a GTA 6 ile ilgili yem atınca Ned Luke bir hayli ciddileşti. İşte detaylar.

Michael aktörü Ned Luke, 'ısrarla' GTA 6 'da olduğunu reddetti

Lawton podcast'e görünüşte zararsız bir girişle başladı ve "Harika bir röportajım var… Grand Theft Auto 5 ve Grand Theft Auto 6'dan Michael, işte Ned Luke!" dedi. Dil sürçmesi Luke'u hazırlıksız yakaladı, aktörün gözle görülür tepkisi yüzünün düşmesi ve başını sallamaya başlamasıyla anlaşıldı. Bunun üzerine Luke hemen şu açıklamayı yaptı: "GTA 6… şu an için bilinmeyen sular. Öyle bir şey yok!"

(FYI) Larry Lawton interviews Ned Luke (Michael DeSanta from GTA V). Did Lawton accidentally reveal Michael's appearance in GTA VI while introducing Ned Luke? Or was it just an innocent "senior moment"? ?? What do you think? Source: https://t.co/tswPRM2cp5 pic.twitter.com/JdByZV8ERh — Idle Sloth???? (@IdleSloth84_) December 19, 2023

Durumu yatıştırmaya çalışan Lawton ellerini kameraya doğru kaldırarak, "Tek kelime etmedim!" diye korkarak bağırdı. İkili, hızla röportaja devam etmeden önce bu hatayı esprili bir şekilde geçiştirdiler. Ancak Luke temkinli davranmaya devam etti ve GTA 6 hakkındaki diğer bütün konulardan uzak durdu.

Röportajın ilerleyen kısımlarında Lawton konuya geri dönerek Luke'a GTA 6 hakkında bir şey paylaşıp paylaşamayacağını sordu. Luke, Rockstar ile olan Gizlilik Sözleşmesi yükümlülüklerine sadık kalarak, "GTA 6 hakkında hiçbir şey söyleyemem" şeklinde yanıt verdi.

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Lawton daha da ileri giderek Luke'un katılımını doğrulayıp doğrulayamayacağını sorguladığında aktör başını salladı ve kıkırdayarak "Hayır" diye ekledi. Luke, Rockstar'ın baş karakterleri yeniden kullanmamasının tarihsel bir model olduğunu kabul etti ancak devam eden gizlilik anlaşmasının (NDA) herhangi bir potansiyel bilgiyi paylaşmasını engellediğini vurguladı.

Bu olay Michael de Santa'nın GTA 6'da geri döneceğine dair söylentilere yol açarken, Luke ağzını sıkı tuttu ve Gizlilik Sözleşmesi'ni herhangi bir bilgiyi ifşa etmesinin önünde bir engel olarak gösterdi. Bakalım gerçekten Michael'ı Vice City'de görecek miyiz? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.