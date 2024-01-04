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GTA: Vice City Remastered İçin GTA 5 Modu Geliyor - Son Dakika
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GTA: Vice City Remastered İçin GTA 5 Modu Geliyor

Grand Theft Auto serisinin en yeni oyunu GTA 6'nın beklentileri yükseltmesiyle birlikte, bir oyun modu grubu GTA: Vice City Remastered için çalışmalara başladı. Revolution Team adlı grup, GTA 5 oyun motoru RAGE'i kullanarak Vice City deneyimini yenilemeyi hedefliyor. Mod, grafik kalitesini yükseltmeyi ve oynanışı günümüz şartlarına uyarlamayı amaçlıyor. Oyunun görevleri, haritaları, karakterleri ve araçları yeniden tasarlanacak. Modun 2025 yılında yayınlanması planlanıyor ve yasal sorun yaşanması beklenmiyor.

GTA: Vice City Remastered İçin GTA 5 Modu Geliyor
04.01.2024 - 14:33,
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Grand Theft Auto serisi en yeni oyunu GTA 6 ile 2023'ün sonlarına damga vurmayı başardı. Rockstar daha ilk tanıtımla birlikte beklentileri oldukça yükseltirken, oyunculardan sürpriz bir hamle geldi. Bir oyun modu grubu, GTA: Vice City Remastered için kolları sıvadı.

GTA 5'in oyun motoruyla GTA: Vice City Remastered hazırlanacak

Rockstar'ın 2002 yılında çıkardığı Vice City, yıllardır oyuncuların gözdesi olmaya devam ediyor. Son olarak oyun, mod geliştiricileri tarafından yeni nesil remastered sürüme kavuşuyor. Revolution Team olarak adlandırılan bir grup, GTA 5 oyun motoru RAGE'i kullanarak, tüm Vice City deneyimini baştan aşağı yenileyecek.

GTA Vice City Nextgen Edition olarak adlandırılacak mod, başlıca grafik kalitesini yükseltmeyi ve oynanışı günümüz şartlarına uyarlamayı hedefliyor. Paylaşılan detaylara göre, oyunun tüm görevleri, haritaları, karakterleri ve araçları yeniden tasarlanacak.

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Karakter ve yaya modellerinde özgünlük korurken, dokularda ise iyileştirmeler yapılacağı bildirildi. Ayrıca parçacık efektleri ve ışıklandırma gibi çevresel detaylar da geliştirilecek.

İçerik açısından ise değişiklik olması beklenmiyor. Revolution Team, tüm klasik radyo istasyonlarını ve ara sahnelere sadık kalacağını ifade etti. Hatta yapımcılar, oyun dünyasında büyük tartışma yaratan Definitive Edition'a da el atacaklarını söyledi.

GTA: Vice City Remastered İçin GTA 5 Modu Geliyor

GTA 5 modu olarak yayınlanacak GTA Vice City Nextgen Edition, 2025 yılında yayınlanacak. Ayrıca bu projenin Take-Two ile yasal sorun yaşaması olası değil gibi duruyor. Rockstar tarafından yayınlanan RAGE motoruyla bir mod olacağını hatırlatmak gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete
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