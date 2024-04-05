Teknoloji

Steam, hafta sonu indirimleri uygulamaya devam ediyor. Kampanyanın bir parçası olarak sevilen strateji oyununu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Hearts of Iron 4 (HOI 4) bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak erişime açılacak. Ayrıca oyunun fiyatı yüzde 80 indirime girdi.

Hearts of Iron 4 bu hafta sonu Steam'de ücretsiz

Paradox Interactive tarafından geliştirilen strateji oyunu ilk olarak 2016 yılında sunuldu. Ancak kısa zamanda büyük bir kitleye ulaşan yapım, yıllardır da sevilerek oynanıyor. Serinin diğer yapımlarına benzer şekilde, II. Dünya Savaşı'na odaklanıyor.

Steam ise 6-7 Nisan tarihleri arasında oyunu ücretsiz olarak deneme fırsatı sunuyor. Hearts of Iron 4: Ultimate Bundle paketini kütüphanenize ekleyip hafta sonu boyunca oynayabilirsiniz. Ancak 8 Nisan itibarıyla oyunun kütüphanenizden kaldırılacağını belirtelim.

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Bu tarihten sonra oyunu oynamak isterseniz yüzde 80 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Bu indirim kapsamında 5.99 dolarlık fiyatla sunuluyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Microsoft Windows 7, 8,1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 750 ya da AMD FX 4300

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 470 1,28 GB ya da ATI Radeon HD 5850 1 GB

Depolama: 2 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 3 2200G

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 570 1,28 GB ya da AMD Radeon HD 7970 3 GB

Depolama: 2 GB

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