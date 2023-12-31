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Honor, Magic 6 ailesini tanıtacak - Son Dakika
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Honor, Magic 6 ailesini tanıtacak

Honor, 10-11 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği etkinlikte Magic 6 ailesini tanıtacağını duyurdu. Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro modellerinin kamera detayları sızdırıldı. Modellerde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve uydu bağlantısı teknolojisi kullanılacak. Ayrıca, Magic 6 ve Magic 6 Pro'nun şarj desteği ve batarya kapasiteleri de açıklandı.

Honor, Magic 6 ailesini tanıtacak
31.12.2023 - 18:28,
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Honor, 10-11 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği etkinlikte Magic 6 ailesini tanıtacağını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda bazı teknik özellikleri ortaya çıkan Honor Magic 6 serinin kamera detayları sızdırıldı. İşte detaylar…

Honor Magic 6 Pro kamera özellikleri belli oldu

Honor, yeni modellerinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye yer verecek. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcide Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimi mevcut.

Honor, Magic 6 ailesini tanıtacak

Honor Magic 6 modeli, OV50H sensörlü 1/1.28 inç ana kamera, OV50M sensörlü 1/2.88 inç ultra geniş açılı kamera OV50M sensörlü 1/2.88 inç telefoto lense sahip olacak. Magic 6 Pro'da ise OV50H sensörlü 1/1.28 inç ana kamera, OV50M sensörlü 1/2.88 inç ultra geniş açılı kamera ve Samsung HP3 sensörlü 1/1.4 inç telefoto kamera ile tanıtılacak.

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Honor, yeni modellerinde uygu bağlantısı teknolojisine de yer vereceğini açıkladı. Şirketin Çinli firmalar arasında uydu bağlantısı teknolojisi kullanan ikinci firma olduğunu belirtelim.

Magic 6 ve Magic 6 Pro modellerinin sırasıyla 66W ve 100W kablolu şarj desteğiyle geleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Honor Magic 6 modeli, 5.450 mAh bataryaya sahip olacak. Pro versiyonunda ise 5.600 mAh batarya ile tanıtılacak.

Peki bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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