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Honor Magic 6 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Honor Magic 6 Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor Magic 6 modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Akıllı telefonda kavisli OLED panel, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24 GB RAM ve 50 MP üçlü kamera kurulumu gibi özellikler yer alacak.

Honor Magic 6 Özellikleri Ortaya Çıktı
20.12.2023 - 15:14,
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Honor'un şubat ayında tanıttığı Honor Magic 5 serisi önemli satış rakamlarına ulaştı. Çinli marka zaman kaybetmeden serinin devam modelleriüzerinde çalışmaya başlarken, son gelen raporlar Honor Magic 6 ailesinin artık son düzlüğe girdiği yönünde. Ocak 2024'te tanıtılacağı iddia edilen seriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Honor Magic 6 özellikleri ortaya çıktı

Yaklaşan Honor Magic 6 modelinin teknik özellikleri şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı. Buna göre akıllı telefonda 3840Hz PWM karartma sunan kavisli OLED bir panel kullanılacak. Dahası, ekranın Magic 5 Pro'dakinden daha iyi olduğu söylenen Oasis göz koruma özelliğiyle donatılacağı söyleniyor.

Modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi mevcut olacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Akıllı telefonda 66W hızlı şarjı destekleyen 5.800 mAh'lik bir pil kullanılacak. Kablosuz şarj özelliğini de desteklemesi beklenen modelde uydu iletişimi gibi kullanışlı özellikler de karşımıza çıkacak.

Cihazda değişken diyafram açıklığı ve OIS desteğine sahip 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Android 14 tabanlı Magic 8.0 arayüzünü çalıştıracak akıllı telefonun IP68 dereceli toza ve suya dayanıklı bir kasaya sahip olacağını da söyleyebiliriz.

Peki bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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