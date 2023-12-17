 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Honor Magic 6 Porsche Görselleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Honor Magic 6 Porsche Görselleri Ortaya Çıktı

Honor Magic 6 serisi için Porsche Design ile yapılan ortaklık sonucunda tasarlanan Honor Magic 6 Porsche'nin görselleri paylaşıldı. Model, farklı renkler ve yatay tasarımıyla dikkat çekiyor. Seri, uydu bağlantı desteği ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkıyor.

Honor Magic 6 Porsche Görselleri Ortaya Çıktı
17.12.2023 - 21:13,
Abone Ol

Huawei adı altından ayrılıp tek başına bir marka olan Honor, 2023 yılını oldukça verimli geçirdi. Ülkemizde de beğeniyle takip edilen marka yeni bir amiral gemisi seri için yoğun bir çalışma içerisinde. Son dönemde seri ile ilgili sızıntılar artıyor.

Magic 6 serisi, Honor ve Porsche Design ortaklığıyla tasarlandı

2024'ün ocak ayında sahne alması beklenen Honor Magic 6 serisinin görselleri ortaya çıktı. Honor, kısa bir süre önce başarılı tasarım şirketi Porsche Design ile ortaklık duyurmuştu. Görsellerde bu ortaklık göze çarpıyor. Model, Honor Magic 6 Porsche olarak ayrı bir şekilde sahne alacak

Honor Magic 6 Porsche Görselleri Ortaya Çıktı

Honor Magic 6 Porsche Görselleri Ortaya Çıktı

Görsellere baktığımızda Honor Magic 6 Porsche, iki farklı renk ile yatay bir tasarıma sahip. Arka panelinde yuvarlak bir kamera adası görülüyor. Standart modeldeki kamera adasının dış çapında ise ivmeölçerden ilham alan bir tasarım yer alıyor.

24 GB RAM'li Honor 90 GT'nin tanıtım tarihi ve özellikleri belli oldu!

Daha önceki bilgilere bakılırsa Honor Magic 6, bir OV50H sensörüne, bir OV50K sensörüne ve 160 MP periskop lense sahip olacak. OV50H 1/1,3 inçlik bir sensördür, söylentiler OV50K'nın ise 1 inç tipi sensör veya 1/1,3 inç sensör olduğuna işaret ediyor.

Seri, ilk olarak iPhone 14 ve iPhone 15 serilerinde uydu üzerinden Acil Yardım özelliği olarak karşımıza çıkan uydu bağlantı desteğine sahip olacak. Geçtiğimiz hafta 3C sertifikasyon sitesinde görülen Magic 6 Pro, 100W hızlı şarj desteği ile gelecek. Standart modeli ise 66W hızlı şarjlı şekilde kalıyor. İki model de 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Porsche Design, Porsche, Iphone, Huawei, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Honor Magic 6 Porsche Görselleri Ortaya Çıktı - Son Dakika


21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 22:05:36. #1.11#
SON DAKİKA: Honor Magic 6 Porsche Görselleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement