Honor Magic 6 Ultimate ve Porsche Design Kamerası DSLR Kalitesi Sunuyor

Teknoloji

Honor Magic Ultimate ve RSR Porsche Design 18 Mart Pazartesi günü karşımıza çıkacak. Bildiğiniz gibi Honor, Magic 6 modelini MWC 2024'te tanıttı. Daha önce Magic 6 modelinde OmniVision OV50K sensörü kullanacağı sızmıştı. Sızıntılar doğru çıkmasa da Honor Magic 6 modelinde değil ama Ultimate ve RSR Porsche Design modellerinde bu sensör karşımıza çıkacak. Honor, 1 inçlik OmniVision OV50K sensörü ile Honor Magic 6 Ultimate kamerası için DSLR kalitesi vaat ediyor.

Honor Magic 6 Ultimate ve Porsche Design kamerası için DSLR kalitesi

Magic 6 Ultimate için detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelecek hafta tanıtılacak model, özellikle kamerası ile şimdiden merak uyandırdı. OmniVision OV50K 1 inçlik sensörü 2023 yılı sonlarına doğru karşımıza çıktı. Bu sensör 1 inçlik yapısı, LOFIC dinamik aralık teknolojisi gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Honor, Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design modelleri için yayınladığı son posterde ise LOFIC teknolojisine vurgu yaptı.

Bu anlamda Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design modellerinde LOFIC teknolojisinin karşımıza çıkacağı netleşti. Yani, Honor Magic 6 Ultimate kamerası gerçekten de DSLR kalitesi ile karşımıza çıkma iddiasında.

Peki ama nedir bu LOFIC? OmniVision OV50K sensöründe yer alan bu teknoloji f/1.4 ve f/2.0 aralığı gibi yüksek bir dinamik diyafram aralığına sahip. Böylece kamera sensörü her türlü diyafram açıklığına karşı yetenekli hale geliyor.

DSLR kameralar otomatik olarak ışık koşullarına göre diyafram ayarlarını değiştirme imkanına sahip. Ancak akıllı telefon kameralarında bu etki için birden fazla kamera ile diyafram ayarını değiştirip aşırı pozlamayı engellemeye çalışıyor. OmniVision OV50K sensörü ise LOFIC teknolojisi ile dinamik bir diyafram aralığı sunuyor. Bu da kameranın çok daha doğal ve DSLR kalitesinde fotoğraf sonuçları almasını sağlıyor.

Tabii ki tüm bu teknik özellikler henüz kağıt üstünde. OmniVision OV50K sensörünü şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon modeli kullanmadı. Magic 6 Ultimate kamerası ile sensörün nasıl bir sonuç vereceğini ise 18 Mart sonrası göreceğiz.