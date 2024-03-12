Honor Magic 6 Ultimate ve Porsche Design Kamerası DSLR Kalitesi Sunuyor

Honor Magic Ultimate ve RSR Porsche Design 18 Mart Pazartesi günü karşımıza çıkacak. Bildiğiniz gibi Honor, Magic 6 modelini MWC 2024'te tanıttı. Daha önce Magic 6 modelinde OmniVision OV50K sensörü kullanacağı sızmıştı. Sızıntılar doğru çıkmasa da Honor Magic 6 modelinde değil ama Ultimate ve RSR Porsche Design modellerinde bu sensör karşımıza çıkacak. Honor, 1 inçlik OmniVision OV50K sensörü ile Honor Magic 6 Ultimate kamerası için DSLR kalitesi vaat ediyor.
Honor Magic 6 Ultimate ve Porsche Design kamerası için DSLR kalitesi
Magic 6 Ultimate için detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelecek hafta tanıtılacak model, özellikle kamerası ile şimdiden merak uyandırdı. OmniVision OV50K 1 inçlik sensörü 2023 yılı sonlarına doğru karşımıza çıktı. Bu sensör 1 inçlik yapısı, LOFIC dinamik aralık teknolojisi gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Honor, Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design modelleri için yayınladığı son posterde ise LOFIC teknolojisine vurgu yaptı.
Bu anlamda Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design modellerinde LOFIC teknolojisinin karşımıza çıkacağı netleşti. Yani, Honor Magic 6 Ultimate kamerası gerçekten de DSLR kalitesi ile karşımıza çıkma iddiasında.
Peki ama nedir bu LOFIC? OmniVision OV50K sensöründe yer alan bu teknoloji f/1.4 ve f/2.0 aralığı gibi yüksek bir dinamik diyafram aralığına sahip. Böylece kamera sensörü her türlü diyafram açıklığına karşı yetenekli hale geliyor.
DSLR kameralar otomatik olarak ışık koşullarına göre diyafram ayarlarını değiştirme imkanına sahip. Ancak akıllı telefon kameralarında bu etki için birden fazla kamera ile diyafram ayarını değiştirip aşırı pozlamayı engellemeye çalışıyor. OmniVision OV50K sensörü ise LOFIC teknolojisi ile dinamik bir diyafram aralığı sunuyor. Bu da kameranın çok daha doğal ve DSLR kalitesinde fotoğraf sonuçları almasını sağlıyor.
Tabii ki tüm bu teknik özellikler henüz kağıt üstünde. OmniVision OV50K sensörünü şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon modeli kullanmadı. Magic 6 Ultimate kamerası ile sensörün nasıl bir sonuç vereceğini ise 18 Mart sonrası göreceğiz.
Son Dakika › Teknoloji › Honor Magic 6 Ultimate ve Porsche Design Kamerası DSLR Kalitesi Sunuyor - Son Dakika
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yapılan deneyler sonucunda, kenevir katkılı inşaat malzemeleri kullanılarak inşa edilen yapıların çevresel etkilerden daha az etkilendiği belirlendi. Yapılar kış aylarında daha iyi bir ısı yalıtımı sağlarken yaz aylarında ise daha uzun süre serin kalabiliyor. Kenevirin çeşitli formlarda kullanılabilmesi ve doğal yapısı sayesinde küf ve benzeri oluşumları engellediği de vurgulandı.
Xiaomi, ilk elektrikli aracı olan Speed Ultra 7'yi (SU7) piyasaya sürerek, rekabetçi otomotiv endüstrisine giriş yapıyor. Çin'in beşinci büyük akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ülke genelinde 29 şehirdeki 59 mağazasında sipariş alımına başladı. SU7'nin fiyatı 28 Mart'ta açıklanacak. Xiaomi'nin elektrikli otomobil piyasasına girişi, BYD ve Tesla gibi firmalar arasında fiyat savaşının yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Xiaomi'nin SU7 modeli, 'süper elektrik motor' teknolojisiyle dikkat çekiyor ve bazı Tesla ve Porsche elektrikli araçlardan daha hızlı hızlanabiliyor. Xiaomi ayrıca, otomobilin telefonlar ve diğer cihazlarla ortak işletim sistemini kullanacak olmasının mevcut müşterilerine cazip geleceğini umuyor. Xiaomi, Çin'in elektrikli araç piyasasında yeni girişimcilere izin veren az sayıda şirketten biri olarak yetkilendirildi.
Vivo çatısı altında markalaşıp kendi ismiyle üretim yapan iQOO, rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasındaki payını arttırmak istiyor. Bu bağlamda şirket, bir süredir konuşulan iQOO Z9 modelini tanıttı. iQOO Z9 modeli, Mediatek Dimensity 7200 işlemci, 6,67 inç AMOLED ekran, 8GB RAM, 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip. Cihazın fiyatı ise 242 dolar ile 265 dolar arasında değişiyor.
Apple, geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde MacBook Air M3 modelini tanıttı ve şimdi M4 serisi için erken testlere başladı. M4 MacBook modellerinin çıkış tarihi henüz bilinmiyor, ancak raporlar M4 işlemcisinin MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini ve diğer Mac modellerine güç vereceğini ve daha yüksek performans ve verimlilik sunacağını belirtiyor. Ayrıca M4 platformunun 2024'ün sonlarında veya 2025'te piyasaya çıkması bekleniyor. Apple'ın M4 işlemcisi, yapay zeka görevlerinde daha büyük bir artış sağlayacak ve Mac bilgisayarlardaki yapay zeka özelliklerini güçlendirecek.
Türkiye'de uzun bir süredir kullanılamayan PayPal ve Apple Pay gibi ödeme sistemleri için yeni bir yasa yayınlandı. Yapılan değişiklikle birlikte yurtdışı tabanlı şirketler, kullanıcı verilerini kendi ülkelerinde barındırabilecekler. Bu durum, PayPal ve Apple Pay gibi şirketlerin Türkiye'de aktif hale gelmesine olanak sağlayabilir.
Samsung, Galaxy Watch modelleri yuvarlak yapısıyla akıllı saat tasarımında yuvarlak hatlı tasarımların başını çekiyor. Ancak şirketin yeni Galaxy Watch 7 modelinde dikdörtgen tasarım kullanma ihtimali konuşuluyor. Henüz model hakkında sızıntılar ortaya çıkmamış olsa da Samsung'un bu konuda heyecanlı olduğu belirtiliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.
Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık.
Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ücretsiz wifi hizmeti uygulamasını başlattı. Vatandaşlar, meydanda internet erişiminden ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford markasına, Türkiye'den ithal edilen kargo vanlarında yapılan hileler sebebiyle 365 milyon dolarlık ceza kesildi. Ford, araçların arka koltuklarını geçici olarak ekleyerek vergi dilimini düşük tutmuş, ancak bu durum tespit edilerek cezaya sebep olmuştur.
Sizin düşünceleriniz neler ?