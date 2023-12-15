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Honor ve Porsche Design İşbirliği: İlk Ürün Magic 6 - Son Dakika
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Honor ve Porsche Design İşbirliği: İlk Ürün Magic 6

Honor, lüks tasarım şirketi Porsche Design ile işbirliği yaparak Magic 6 adlı akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Bu anlaşma, Honor'un bağımsız bir şirket olarak büyümesini ve Porsche Design'ın dikkat çekici tasarımlarını kullanmasını sağlayacak.

Honor ve Porsche Design İşbirliği: İlk Ürün Magic 6
15.12.2023 - 11:13,
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Akıllı telefon markalarının lüks araba ve marka tasarımlı telefon üretmesi eskiden daha yaygındı. Mercedes, Porsche gibi markalarla anlaşan firmalar telefonlarına bu tasarımları uyguluyordu. Bu artık son zamanlarda azalan ve bu günlerde pek sık göremediğimiz bir olay. Ancak şimdi Honor ve Porsche Design anlaşma sağladı. Bu anlaşma ile birlikte Porsche tasarımlı Honor cihazlar göreceğiz.

Honor ve Porsche Design'ın ilk ürünü: Magic 6

Honor, lüks tasarım şirketi Porsche Design ile ortaklığını duyurdu. Anlaşma, iki şirketin üst düzey akıllı telefonlar üzerinde işbirliği yapmasını ve ilk ürünün Ocak 2024'te gelmesini sağlayacak. Bu anlaşma, temel olarak Honor Magic 6 Porsche Design söylentisinin gerçeğe dönüşeceğini ve lansmanın çok yakında olduğunu doğrular nitelikte.

Honor ve Porsche Design İşbirliği: İlk Ürün Magic 6

Honor'un bağımsız bir akıllı telefon şirketi olma yolu 2020'de başladı ve eski ana şirketinin bıraktığı boşlukları yavaş yavaş dolduruyor. Üretici, Çin'de endüstri lideri ve katlanabilir segmentte önde gelen akıllı telefon şirketlerinden biri haline geldi ve şimdi Porsche Design ortaklığını devralıyor. Porsche Design, sektördeki gerçekten dikkat çekici tasarımlara imza atan bir marka.

Son zamanlarda Huawei'nin lüks telefonlarında bu tasarımı gördük. Ancak bazı fanatik mobil hayranları on yıldan fazla bir süre önceki BlackBerry P9981'i hatırlayacaktır. Şimdi de kullanıcılar bu geri dönüşle birlikte Honor Magic 6 Porsche Design'ın nasıl görüneceğini fazlasıyla merak ediyor.

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Ele geçen son raporlara göre Porsche tasarımlı Honor Magic6, bir OV50H sensörüne, bir OV50K sensörüne ve 160 MP periskop lense sahip olacak. OV50H 1/1,3 inçlik bir sensördür, söylentiler OV50K'nın ise 1 inç tipi sensör veya 1/1,3 inç sensör olduğuna işaret etmektedir. OV50K, temelde yığılmış bir sensör olan yanal taşma entegrasyonu kapasitör tabanlı CMOS LOFIC teknolojisine sahiptir.

Önemli kaynaklar, serinin 3C sertifikalı raporlarına ulaştı. Daha önce serinin 80W şarj ile beslenebileceği konuşuluyordu. Ancak bu durum gerçekleşmedi. Rapora göre Honor Magic 6, 66W hızlı şarj desteğiyle sahne alacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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