Infinix Note 40 Serisi Küresel Lansmanını Gerçekleştirdi

Infinix, Note 40 serisi akıllı telefonlarının küresel lansmanını gerçekleştirdi. Seride Note 40 Pro+, Note 40 Pro 5G, Note 40 Pro ve Note 40 olmak üzere dört model yer alıyor. Orta seviyeden amiral gemisine kadar birçok cihaza sahip olan Note 40 ailesi neler vadediyor?
Infinix Note 40 serisi dört telefonla geliyor
Serinin en üst modeli Infinix Note 40 Pro+ 5G oldu. Dimensity 7020 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon, 12GB'a kadar RAM'le birlikte geliyor. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,78 inç AMOLED ekrana yer veriyor. Bu ekran 1300 nit tepe parlaklığı destekliyor ve Gorilla Glass ile korunuyor.
Kamera tarafında ise 2 Megapiksel yardımcı sensörlerle birlikte 108 Megapiksel ana kameraya sahip. Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Şirketin MagKit adlı yeni manyetik şarj sistemiyle 100W hızlı kablolu şarjı destekliyor. 4500mAh bataryadan beslendiğini hatırlatalım.
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Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro ise biraz daha düşük özelliklerle geliyor. Helio G99 yonga seti ve 12GB'a kadar RAM'den güç alıyor. Ayrıca 70W kablolu şarj destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyor. Her üç Pro modeli de kavisli AMOLED ekran, 108 Megapiksel arka kameralar sunuyor.
Note 40 ise serideki en uygun fiyatlı cihaz olarak öne çıkıyor. 6,78 inç düz AMOLED ekrana yer veriyor. Gücünü ise Helio G99 yonga setinden alıyor. 8GB RAM, 256GB depolama alanı ve 108 Megapiksel ana kameraya sahip.
Tüm Note 40 modelleri, 2 işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik paketi alacak. Ayrıca Infinix Note 40 serisi kutudan Android 14 tabanlı XOS 14 ile çıkıyor.
Infinix Note 40 serisinin fiyatları: Infinix Note 40 Pro+ 5G: 310 dolar Infinix Note 40 Pro 5G: 290 dolar Infinix Note 40 Pro: 260 dolar Infinix Note 40: 200 dolar Infinix ayrıca Racing Edition şeklinde özel bir sürüm piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BMW DesignWorks ile ortaklık kurduğunu açıklayan firma, bu model hakkında ayrıntı paylaşmadı. Son Dakika › Teknoloji › Infinix Note 40 Serisi Küresel Lansmanını Gerçekleştirdi - Son Dakika vivo, ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayarak merakla beklenen Pad 3 Pro tablet modelini tanıttı. 13 inç boyutunda 3.1K çözünürlüğe sahip ekran, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 11.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihaz, dikkat çekiyor. Ancak fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Apple, en yeni ve güçlü işlemcisi M3 ile MacBook Air'ı güncelledi. 13 inç MacBook Air M3 inceleme videosu yayında! Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. 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Ancak satışlar, Meta Quest gibi ek donanım gerektirmeyen VR gözlüklerin gerisinde kaldı. Sony şimdi üretimi durdurarak beklentileri karşılamayan gözlüğün stoklarının azalmasını bekliyor. Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Ayrıca, PS5 Pro raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor ve ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebiliyor. PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi sayesinde 8K içerikleri destekleyen PS5 Pro, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı da bulunuyor. 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ÖzelliklerNote 40 Pro+ 5GNote 40 Pro 5GNote 40 ProNote 40İşlemciDimensity 7020Dimensity 7020Helio G99Helio G99RAM12GB 8GB 12GB 8GBDepolama512GB256GB256GB256GBEkran6.78 inç, 120Hz AMOLED, kavisli6.78 inç, 120Hz AMOLED, kavisli6.78 inç, 120Hz AMOLED, kavisli6.78 inç, 120Hz AMOLED, düzAna Kamera108MP (OIS ile)108MP (OIS ile)108MP108MPÖn Kamera32MPBelirtilmemişBelirtilmemişBelirtilmemişPil4,500mAh5,000mAh5,000mAh5,000mAhHızlı Şarj100W (kablolu), 20W (kablosuz)45W (kablolu), 20W (kablosuz)70W (kablolu), 20W (kablosuz)45W (kablolu), 20W (kablosuz)Su/Darbe DayanıklılığıIP53 (sıçrama geçirmez)BelirtilmemişIP54 (toz geçirmez, sıçrama geçirmez)–Bağlantı5G5G4G4GRenk SeçenekleriVintage Green, Obsidian BlackVintage Green, Titan GoldVintage Green, Titan Gold–Fiyat310 dolar290 dolar260 dolar200 dolar
Infinix Note 40 serisinin fiyatları:
Infinix Note 40 Pro+ 5G: 310 dolar
Infinix Note 40 Pro 5G: 290 dolar
Infinix Note 40 Pro: 260 dolar
Infinix Note 40: 200 dolar
Infinix ayrıca Racing Edition şeklinde özel bir sürüm piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BMW DesignWorks ile ortaklık kurduğunu açıklayan firma, bu model hakkında ayrıntı paylaşmadı.
Son Dakika › Teknoloji › Infinix Note 40 Serisi Küresel Lansmanını Gerçekleştirdi - Son Dakika
vivo, ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayarak merakla beklenen Pad 3 Pro tablet modelini tanıttı. 13 inç boyutunda 3.1K çözünürlüğe sahip ekran, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 11.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihaz, dikkat çekiyor. Ancak fiyatı ve ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Apple, en yeni ve güçlü işlemcisi M3 ile MacBook Air'ı güncelledi. 13 inç MacBook Air M3 inceleme videosu yayında!
Apple'ın en son iPhone yazılımı olan iOS 17.4, kullanıcılara göre bazı ciddi sorunlara neden oluyor. iPhone sahipleri, bu güncellemeden sonra barometre sensörü verilerine erişimde sorunlar yaşadıklarını bildiriyorlar. Bu durum, hava basıncı ve yükseklik ölçümüne dayalı uygulamaları olumsuz etkiliyor. iOS 17.4 yükledikten sonra, bazı kullanıcılar barometre sensörü verilerine ulaşamıyorlar. Bu sorun, hava basıncı ve yükseklik ölçümü gibi verilere bağımlı olan uygulamalarda ciddi problemlere yol açıyor. Paragliding gibi hobi uygulamaları ve profesyonel ihtiyaçlar için hava basıncı verilerine güvenen kişiler, güncellemeyi yüklememeleri konusunda uyarılıyor. Uygulama geliştiricileri, Apple'a sorunu bildirdi. Kısa sürede bir düzeltme yayınlanması bekleniyor. Ancak, sorun çözülene kadar barometre uygulamalarına ihtiyaç duyan kullanıcıların iOS 17.4 güncellemesini yüklememeleri öneriliyor. Raporlara göre, bu sorun yalnızca iPhone'un iç barometresini etkiliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan harici barometrelerde herhangi bir sorun olmadığı ve hava basıncı ve yükseklik verilerinin doğru bir şekilde gösterildiği bildiriliyor. Bu durum, Apple'ın iOS güncellemelerinin beklenmedik etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle profesyonel ya da hobi amaçlı olarak belirli verilere güvenen kullanıcıların, güncellemeleri yüklerken daha temkinli olmaları gerekebilir. Apple'ın bu sorunu ne kadar hızlı çözeceği ve kullanıcıların güvenini nasıl yeniden kazanacağı merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Sony'nin, satışların düşmesi ve rekabetin kızışması nedeniyle PSVR2 sanal gerçeklik gözlüğünün üretimini durdurduğu bildirildi. Bloomberg'in yeni raporuna göre Sony, üretimi yeniden artırmadan önce PSVR2 stoklarını bitirmeyi hedefliyor. PlayStation VR2, 2023 yılının başlarında 22 bin TL'lik bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Ancak satışlar, Meta Quest gibi ek donanım gerektirmeyen VR gözlüklerin gerisinde kaldı. Sony şimdi üretimi durdurarak beklentileri karşılamayan gözlüğün stoklarının azalmasını bekliyor.
Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro, sızıntılara göre Xbox Series X'i ve PS5'i geride bıraktı. PS5 Pro'nun tanıtımı, güç, hız ve teknoloji bakımından mevcut oyun konsollarını aşan özellikleriyle oyun dünyasında yeni bir dönemi başlatacak. PS5 Pro, 33,5 teraflopluk inanılmaz bir işlemci gücüyle geliyor. Bu, standart PS5'in 10,3 teraflopluk gücünü ve Xbox Series X'in 12 teraflopluk performansını üçe katlıyor. Ayrıca, PS5 Pro raytracing performansında büyük bir sıçrama yapıyor ve ışık ve gölge efektlerini iki ila dört kat daha hızlı işleyebiliyor. PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisi sayesinde 8K içerikleri destekleyen PS5 Pro, oyun grafiklerinde devrim yaratacak bir görüntü kalitesine ulaşıyor. PS5 Pro'nun çıkarılabilir bir disk sürücüsü ve 1 TB depolama alanı da bulunuyor. PlayStation 5 Pro'nun 2024 yılının sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve mevcut ve gelecek nesil oyunların kapasitelerini maksimuma çıkaracak. PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesi, oyun konsolları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyacak.
Apple'ın 2011'de piyasaya sürdüğü Siri, zorlu rakipleri Amazon Alexa ve Google Asistan ile rekabette geride kaldı. Fakat gelen haberlere göre, Siri, bu yıl yapay zeka ile büyük bir güç kazanacak. Apple'ın büyük dil modelleri (LLM) teknolojisi ile Siri'yi güçlendireceği ve 'nihai sanal asistan' haline getireceği belirtiliyor. Siri'nin yakında ChatGPT gibi doğal sohbet yetenekleri kazanabileceği ve daha karmaşık görevleri etkili bir şekilde yerine getirebileceği söyleniyor. Apple'ın Siri'nin yapay zeka planlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC'de açıklayabileceği belirtiliyor.
YouTuber MaxTech, özel bir soğutucu ile modifiye ettiği M3 MacBook Air'in performansını artırdı ve M4 MacBook Air'den beklenen seviyelere çıkardı. Ayrıca, daha pahalı olan M3 MacBook Pro modelinden daha yüksek performans elde ettiğini açıkladı. MaxTech'in keşfi, M3 MacBook Air'in soğutma çözümünün M3 MacBook Pro'dan ne kadar farklı olduğunu ve bu farklılığın sürekli performansa nasıl etki ettiğini gösteriyor. Bu modifikasyonlar, M3 MacBook Air kullanıcılarının performans kaybını geri kazanmalarına yardımcı olabilir ve kullanıcıların cihazlarından daha fazla fayda sağlamalarını sağlayabilir.
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