Infinix Note 40 Serisi Küresel Lansmanını Gerçekleştirdi

Teknoloji

Infinix, Note 40 serisi akıllı telefonlarının küresel lansmanını gerçekleştirdi. Seride Note 40 Pro+, Note 40 Pro 5G, Note 40 Pro ve Note 40 olmak üzere dört model yer alıyor. Orta seviyeden amiral gemisine kadar birçok cihaza sahip olan Note 40 ailesi neler vadediyor?

Infinix Note 40 serisi dört telefonla geliyor

Serinin en üst modeli Infinix Note 40 Pro+ 5G oldu. Dimensity 7020 yonga setinden gücünü alan akıllı telefon, 12GB'a kadar RAM'le birlikte geliyor. Ayrıca 120Hz yenileme hızına sahip kavisli 6,78 inç AMOLED ekrana yer veriyor. Bu ekran 1300 nit tepe parlaklığı destekliyor ve Gorilla Glass ile korunuyor.

Kamera tarafında ise 2 Megapiksel yardımcı sensörlerle birlikte 108 Megapiksel ana kameraya sahip. Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Şirketin MagKit adlı yeni manyetik şarj sistemiyle 100W hızlı kablolu şarjı destekliyor. 4500mAh bataryadan beslendiğini hatırlatalım.

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Note 40 Pro 5G ve Note 40 Pro ise biraz daha düşük özelliklerle geliyor. Helio G99 yonga seti ve 12GB'a kadar RAM'den güç alıyor. Ayrıca 70W kablolu şarj destekleyen 5000mAh bataryadan besleniyor. Her üç Pro modeli de kavisli AMOLED ekran, 108 Megapiksel arka kameralar sunuyor.

Note 40 ise serideki en uygun fiyatlı cihaz olarak öne çıkıyor. 6,78 inç düz AMOLED ekrana yer veriyor. Gücünü ise Helio G99 yonga setinden alıyor. 8GB RAM, 256GB depolama alanı ve 108 Megapiksel ana kameraya sahip.

Tüm Note 40 modelleri, 2 işletim sistemi güncellemesi ve 3 yıllık güvenlik paketi alacak. Ayrıca Infinix Note 40 serisi kutudan Android 14 tabanlı XOS 14 ile çıkıyor.