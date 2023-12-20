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Insomniac Games Hack Saldırısı Sonucunda Marvel's Spider-Man 2'nin Geliştirme Maliyeti Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Insomniac Games Hack Saldırısı Sonucunda Marvel's Spider-Man 2'nin Geliştirme Maliyeti Ortaya Çıktı

Insomniac Games, projelerinin geliştirme maliyetlerine ve finansal yönlerine ışık tutan belgelerin sızdırılmasına neden olan bir hack saldırısının sonuçlarıyla boğuşuyor. Sızan bilgiler arasında, stüdyonun yüksek profilli yapımlarından biri olan Marvel's Spider-Man 2'nin geliştirme maliyetinin 315 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Sızdırılan belgeler ayrıca gelecek projeleri Marvel's Spider-Man 3 ve Marvel's Wolverine hakkında da bilgi veriyor.

Insomniac Games Hack Saldırısı Sonucunda Marvel\'s Spider-Man 2\'nin Geliştirme Maliyeti Ortaya Çıktı
20.12.2023 - 09:13,
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Insomniac Games, projelerinin geliştirme maliyetlerine ve finansal yönlerine ışık tutan belgelerin sızdırılmasına neden olan bir hack saldırısının sonuçlarıyla boğuşuyor. Sızan bilgiler arasında, stüdyonun yüksek profilli yapımlarından biri olan Marvel's Spider-Man 2 'nin geliştirme maliyetinin ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Marvel's Spider-Man 2 'nin Insomniac Games'e maliyeti 315 milyon dolar!

İlk olarak NeoGAF'ta yayınlanan sızdırılmış belgeler, Insomniac Games'in son oyunlarının finansal performansına ilişkin bilgileri açığa çıkarıyor. Marvel's Spider-Man ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in muazzam başarısına rağmen, sızdırılan ayrıntılar bir başka Insomniac Games oyunu olan Ratchet & Clank de 8 milyon dolarlık bir kayıp yaşadığını gösteriyor.

So Insomniac just had a BIG data breach

Revealing these upcoming titles

– Venom (2025)

– Wolverine (2026)

– Spider-Man 3 (2028)

– New Ratchet & Clank (2029)

– X-Men (2030)

As well as as a Gameplay LEAK of Wolverine ??#InsomniacGames #Wolverine

pic.twitter.com/kMIeGuqenJ

— Player 2 (@Player2_Gaming) December 19, 2023

Marvel's Spider-Man 2'ye gelince, oyunun 315 milyon dolarlık bir maliyeti olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra oyunun 75 milyon dolarlık bir toplam kara sahip olduğu bildiriliyor. Sızdırılan rakamlar, oyun geliştirmenin finansal inceliklerini ve AAA bir oyunun başarısını sağlamanın hiç de kolay olmadığını gösteriyor.

Sızdırılan belgeler stüdyonun başta Marvel's Spider-Man 3 ve Marvel's Wolverine olmak üzere gelecek projelerine de ışık tutuyor. Marvel's Spider-Man 3'ün geliştirme maliyetinin 385 milyon doları aşacağı söyleniyor ve bu da sonraki büyük yapımlar için gerekecek olan maliyetlerin ne seviyede olacağı konusunda dehşete düşürüyor. Sızdırılan yol haritası, Marvel's Spider-Man 3 için 2028 yılında bir çıkış tarihi belirlendiğini gösteriyor.

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Sızıntının ardından Insomniac Games, yaklaşan projelerinin gizliliğinin tehlikeye girmesi sorunuyla karşı karşıya. Resmi olarak sadece bir tanıtım fragmanıyla duyurulan Marvel's Wolverine, şimdi de internete sızan içeriklere maruz kalıyor. Bu olay stüdyonun pazarlama stratejisini potansiyel olarak etkileyebilir ve izinsiz ifşaatların etkisini azaltmak için gelecekteki projelerinin unsurlarının yeniden çalışılmasını gerektirebilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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Son Dakika Teknoloji Insomniac Games Hack Saldırısı Sonucunda Marvel's Spider-Man 2'nin Geliştirme Maliyeti Ortaya Çıktı - Son Dakika


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