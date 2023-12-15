 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Intel Core Ultra Mobil İşlemcileri Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Intel Core Ultra Mobil İşlemcileri Tanıtıldı

Intel, Core Ultra 9, 7, 5 modellerini tanıttı. Yüksek performans ve düşük güç tüketimi sunan bu işlemciler, yeni mimari ve yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor.

Intel Core Ultra Mobil İşlemcileri Tanıtıldı
15.12.2023 - 17:13,
Abone Ol

Intel geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlik kapsamında mobil için Core Ultra işlemcilerini görücüye çıkardı. Meteor Lake mimarisi üzerine inşa edilen bu modeller, Core "i" olarak adlandırılmayan ilk işlemciler oldu. Peki Intel Core Ultra 9, 7, 5 modelleri neler vadediyor?

Intel Core Ultra 9, 7, 5 neler sunuyor?

Core Ultra mobil işlemci ailesi nihayet ortaya çıktı. Bu seri, yüksek performanslı ve düşük güçlü dizüstü bilgisayarları hedefleyen H ve U serisi işlemcilere yer veriyor. İlk olarak seride dört adet H serisi ve dört adet U serisi modeller bulunduğunu belirtelim.

Intel Core Ultra Mobil İşlemcileri Tanıtıldı

Intel'in daha önce kullandığı P serisini H serisiyle birleştirmesi dikkat çekiyor. U serisi ise daha hafif dizüstü bilgisayarları hedeflemeye devam ediyor. Tüm yeni Core Ultra işlemcileri, Redwood Cove P ve Crestmont E çekirdeklerini kullanıyor. Şirket ayrıca ilk kez işlemcilerinde düşük güç modu sunan E çekirdeklerine yer veriyor.

12323132132

H serisi Core Ultra çipler, Intel'in DX12 Ultimate gibi özellikleri destekleyen yeni Arc GPU'suyla birlikte gelecek. Intel, grafiklerin 13. Nesil Core i7-1370P'ye kıyasla iki kat daha hızlı olduğunu iddia etti.

Intel ayrıca Core Ultra mimarisinde yapay zeka özelliklerine odaklandı. Buna göre yeni işlemcilerde ayrık NPU AI bellekleri bulunuyor. CPU ve GPU'dan bağımsız olarak çalışacak bu bellekler, 34 TeraOPS'a kadar performans sunabiliyor.

Intel Core Ultra Mobil İşlemcileri Tanıtıldı

Ailenin en güçlü modeli Intel Core Ultra 9 185H; 5.1GHz turbo frekansa ulaşıyor. 16 çekirdekli mimariye sahip olan işlemci, 2.35 GHz hızında çalışan Intel Arc GPU'suna yer veriyor. Bir diğer güçlü model ise Core Ultra 7 165H oldu. Maksimum 5 GHz saat hızında çalışan çekirdeklere yer veren işlemci de 16 çekirdekli geliyor.

Intel Core Ultra H serisi mobil işlemcilerin özellikleri şu şekilde:

ÇekirdekP-Çekirdek Maksimum Turbo HızıE-Çekirdek Maksimum Turbo HızıGPU ÖzellikleriTaban GüçMaksimum Turbo GüçCore Ultra 9 185H165,1GHz3,8GHzIntel Arc (2,35GHz, 8 Xe çekirdek)45W115WCore Ultra 7 165H165GHz3,8GHzIntel Arc (2,3GHz, 8 Xe çekirdek)28W64/115WCore Ultra 7 155H164,8GHz3,8GHzIntel Arc (2,25GHz, 8 Xe çekirdek)28W64/115WCore Ultra 5 135H144,6GHz3,6GHzIntel Arc (2,2GHz, 7 Xe çekirdek)28W64/115WCore Ultra 5 125H144,5GHz3,6GHzIntel Arc (2,2GHz, 7 Xe çekirdek)28W64/115W

Intel Core Ultra U serisi mobil işlemcilerin özellikleri şu şekilde:

ÇekirdekP-çekirdek Maksimum Turbo HızıE-çekirdek Maksimum Turbo HızıGPU ÖzellikleriTemel GüçMaksimum Turbo GücüCore Ultra 7 165U124,9GHz3,8GHzIntel Arc (2GHz, 4 Xe çekirdeği)15W57WCore Ultra 7 164U124,8GHz3,8GHzIntel Arc (1,8GHz, 4 Xe çekirdeği)9W30WCore Ultra 7 155U124,8GHz3,8GHzIntel Arc (1,95GHz, 4 Xe çekirdeği)15W57WCore Ultra 7 135U124,4GHz3,6GHzIntel Arc (1,9GHz, 4 Xe çekirdeği)15W57WCore Ultra 7 134U124,4GHz3,6GHzIntel Arc (1,75GHz, 4 Xe çekirdeği)9W30W

Intel, önceki nesillere kıyasla hem performans hem de verimlilikte önemli kazanımlar elde ettiğini iddia etti. Örneğin Core Ultra 7 165H'nin yeni tasarımı, Netflix uygulamasında Core i7-1370P'den yüzde 25 daha az güç kullanıyor. Ayrıca AMD Ryzen 7 7840U'yu yüzde 11 civarında geride bırakıyor.

Tüm bu işlemcilerin 2024 yılında raflardaki yerini alması bekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Maksimum, Intel, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Intel Core Ultra Mobil İşlemcileri Tanıtıldı - Son Dakika


16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59
Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı

Son Dakika
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'ın yıldızı antrenmanda sakatlandı
14:59 Kendini canlı yayında mezara gömdüren sihirbaz 5 tonluk toprağında altında 2 dakika 50 saniye kalmayı başardı
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley'den Türkiye faiz tahminleri! 250 baz puanlık artış bekleniyor
14:49 Kayseri'de bebeğini çöpe atan kadına müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 17:14:18. #1.11#
SON DAKİKA: Intel Core Ultra Mobil İşlemcileri Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement