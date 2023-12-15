Intel Core Ultra Mobil İşlemcileri Tanıtıldı

Intel geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlik kapsamında mobil için Core Ultra işlemcilerini görücüye çıkardı. Meteor Lake mimarisi üzerine inşa edilen bu modeller, Core "i" olarak adlandırılmayan ilk işlemciler oldu. Peki Intel Core Ultra 9, 7, 5 modelleri neler vadediyor?

Intel Core Ultra 9, 7, 5 neler sunuyor?

Core Ultra mobil işlemci ailesi nihayet ortaya çıktı. Bu seri, yüksek performanslı ve düşük güçlü dizüstü bilgisayarları hedefleyen H ve U serisi işlemcilere yer veriyor. İlk olarak seride dört adet H serisi ve dört adet U serisi modeller bulunduğunu belirtelim.

Intel'in daha önce kullandığı P serisini H serisiyle birleştirmesi dikkat çekiyor. U serisi ise daha hafif dizüstü bilgisayarları hedeflemeye devam ediyor. Tüm yeni Core Ultra işlemcileri, Redwood Cove P ve Crestmont E çekirdeklerini kullanıyor. Şirket ayrıca ilk kez işlemcilerinde düşük güç modu sunan E çekirdeklerine yer veriyor.

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H serisi Core Ultra çipler, Intel'in DX12 Ultimate gibi özellikleri destekleyen yeni Arc GPU'suyla birlikte gelecek. Intel, grafiklerin 13. Nesil Core i7-1370P'ye kıyasla iki kat daha hızlı olduğunu iddia etti.

Intel ayrıca Core Ultra mimarisinde yapay zeka özelliklerine odaklandı. Buna göre yeni işlemcilerde ayrık NPU AI bellekleri bulunuyor. CPU ve GPU'dan bağımsız olarak çalışacak bu bellekler, 34 TeraOPS'a kadar performans sunabiliyor.

Ailenin en güçlü modeli Intel Core Ultra 9 185H; 5.1GHz turbo frekansa ulaşıyor. 16 çekirdekli mimariye sahip olan işlemci, 2.35 GHz hızında çalışan Intel Arc GPU'suna yer veriyor. Bir diğer güçlü model ise Core Ultra 7 165H oldu. Maksimum 5 GHz saat hızında çalışan çekirdeklere yer veren işlemci de 16 çekirdekli geliyor.

Intel Core Ultra H serisi mobil işlemcilerin özellikleri şu şekilde: