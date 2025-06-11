İşitme Engelliler İçin İnovatif Eldiven - Son Dakika
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Teknoloji

İşitme Engelliler İçin İnovatif Eldiven

İşitme Engelliler İçin İnovatif Eldiven
11.06.2025 13:46
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TOKİ öğrencileri, işaret dilini sese çeviren giyilebilir eldiven geliştirdi.

İSTANBUL'daki TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Mousa Matını ve Moaz Alsharıf, işitme engelli bireylerin günlük yaşamda basit kelimelerle iletişim sağlaması için işaret dilini sese dönüştürebilen portatif ve giyilebilir eldiven geliştirdi.

TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Mousa Matını ve Moaz Alsharıf, işitme engelli bireylerin iletişim kurmakta zorlanması nedeniyle flex sensörlü ve elektronik tabanlı işaret dili tercümanı eldiveni geliştirdi. Öğrenciler, işaret dilini sese dönüştürebilen portatif ve giyilebilir eldiveni Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda sergiledi. Eldiven, özelikle işitme engellilerden yoğun ilgi gördü. Projeye ilişkin bilgi veren Matını, "'Ellerin Sesi' ismini verdiğimiz eldivenimiz işaret dili hareketlerini sese çeviriyor. Aynı zamanda sağlıklı bireylerden gelen sesi de yazıya çevirmektedir. Sistemimizde yer alan ekranda karşıdaki kişinin konuşmaları cümleler halinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'PROJEMİZDE BİR İŞİTME ENGELLİDEN ETKİLENDİM'

Matını, "Bir gün yoldayken bir adamla karşılaştım ve adam bana işaret diliyle konuşmaya başladı. Anlamadığımı fark edince anlatmak istediği konuyu farklı işaretlerle anlatmaya çalıştı. Bu konu beni üzmüştü açıkçası. Çünkü işaretlerini bilmiyorum. Bu konu beni gerçekten çok üzdü ve aynı zamanda bu proje için motivasyon verdi. 'Ellerin Sesi' projemizde bulunan flex sensörler sayesinde parmak hareketlerini algılayabiliyoruz. Algılanan hareketler SB32 kartımıza gitmektedir. Ardından algılanan hareket ses kartına iletiliyor. Kartımızda 3 tane ana kodumuz var. Biri SB32'den gelen verileri algılayıp veri tabanındaki verilerle karşılaştırıp doğru kelimeyi seçip onu hoparlörden aktarıp çalıştırmaktadır. Biri de web ara yüzümüzü çalıştırmaktadır. Biri de karşıdaki kişinin sesini yazıya döküp ekranda göstermektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Aliya İzzetbegoviç, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İşitme Engelliler İçin İnovatif Eldiven - Son Dakika

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