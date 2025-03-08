Kuryeler için yeni dönem başladı! Belli saatlerde hizmet verecekler - Son Dakika
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Teknoloji

Kuryeler için yeni dönem başladı! Belli saatlerde hizmet verecekler

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İnternet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Buna göre kuryelere çalışma saatlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Bu saatler dışında çalışanlara karşı ceza uygulanacak.

08.03.2025 14:08  Güncelleme: 14:41
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Türkiye'de son dönemde sayıları giderek artan kurye hizmetlerine dair önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Dijital platformlar üzerinden hızlı teslimat hizmeti sunan şirketler posta sektörü kapsamına alındı. Platforma bağlı posta hizmeti tanımı yapılarak, hizmet sunanlara yönelik yetkilendirme şartları belirlendi ve mevcut yetkilendirme şartları güncellendi." dedi.

Pandemi döneminde bir zorunluluk haline gelen ve büyüyerek sektörleşen dijital ortamlar üzerinden sunulan kurye hizmetlerine yönelik düzenlemenin tüketici memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmayı amaçladığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hizmetler başlangıçta temel gıda ürünlerinin taşınması ile başladı ancak giderek genişledi. Sektördeki büyümenin ani olması konuya ilişkin bir düzenleme yapılması ihtiyacını doğurdu." ifadelerini kullandı.,

"DENETİM ŞARTLARI BELİRLEDİK"

Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de benzer hizmetlerin posta sektörü kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekerek, "AB örneklerinde olduğu gibi, bu hizmetleri posta sektörü kapsamına alarak yetkilendirme ve denetim şartlarını belirledik. Böylece hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve gönderi güvenliği gibi hususları güvence altına alacağız." dedi.

YETKİLENDİRME VE DENETİM ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni düzenleme ile söz konusu hizmeti sunan şirketlerin, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti başta olmak üzere denetim altına alınacağını belirten Uraloğlu, "Bu alanda daha önce herhangi bir kurum tarafından denetim yapılmıyordu. Şikayetlerin ele alınmasında ciddi problemler yaşanıyordu. Şimdi ise yetkilendirme ve denetim şartları sayesinde tüketici şikayetlerinin azalmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet sitesi, mobil site veya uygulamalar üzerinden sunulan hızlı gönderi hizmetlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz." dedi.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ BİLDİRECEKLER

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında da önemli yenilikler getirdiğini belirterek, "Negatif dışsallıkların en aza indirilmesi için yükümlülükler getiriyoruz. Ayrıca, kuryelerin çalışma saatlerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi zorunluluğu sayesinde mevzuata aykırı çalışma saatleri ve buna bağlı olumsuzlukların önüne geçeceğiz." diye konuştu.

KAYIT DIŞI HİZMETLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakan Uraloğlu, düzenleme sayesinde kayıt dışı posta hizmetlerinin önleneceğini belirterek, "Hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulması sağlanacak. Böylece hem hizmet kalitesi artacak hem de gerektiğinde idari yaptırımlar uygulanabilecek." ifadelerini kullandı.

7 COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 İLDE DEPO AÇACAKLAR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kurye sektörüne yönelik bu kritik düzenlemeyi kamuoyu görüşüne sunmuştu. Düzenleme kuryelerin çalışma saatlerini BTK'ya bildirilmesinin zorunlu olması ve bu saatler dışında faaliyet gösterenlere cezai işlem uygulanması gibi uygulamaları içeriyordu. Düzenleme kapsamında ayrıca hızlı teslimat firmalarının 7 coğrafi bölgede en az 3 ilde depo veya şube açmaları gerekecek.

Kuryeler için yeni dönem başladı! Belli saatlerde hizmet verecekler
Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kuryeler için yeni dönem başladı! Belli saatlerde hizmet verecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Güngör:
    Yerinde bir karar. belli bir standart olusmasi lazimdi bu sektorde 31 0 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    70.000 TL 80.000 TL arasında maaşlar var bu maaşların yüzde kaçı acaba vergiye gidiyor 21 8 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    kurye demeyin bana sinir oluyorum 365 günün 2 günü kar yağınca müşteri sipariş verdi diye dalga geçen isyan eden isyankar şükürsüz psikopat hanzo kabadayı bu havada sıcak gelmezmi añlatabiliyonuyum kaârdiş diyen o kuryeler aklıma geliyor zoruma gidiyor 18 9 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    bu kuryelerde çok şımarmıştı. kuryelerin hepsi takoz gibi kaba insanlar. eğitim şart 17 2 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    yemek sepeti % 48 komisyon alıyor bunu çoğu insan bilmiyor milletin kanını ediyorlar iyi olur 16 1 Yanıtla
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