Microsoft Copilot Artık iOS\'ta: ChatGPT\'yi Yerinden Edebilir

ChatGPT muadili uygulamalar kullanıcıların dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Android uygulaması çıkan Microsoft Copilot, şimdi de iOS'ta. Artık iPhone'lar ve iPad'lerde kullanılabilir.

Uygulamada tıpkı masaüstündeki Copilot'ta ve ChatGPT gibi diğer yapay zeka sohbet robotlarında olduğu gibi, sorunuzu yazabilir ve yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtları bekleyebilirsiniz. Ayrıca uygulamada şirketin en yeni geniş dil modeli olan OpenAI'nin GPT-4'ü tarafından oluşturulan yanıtları alacaksınız.

iOS'a gelen Copilot kelimelerinizi görsellere döküyor!

iOS'taki Copilot, kelimelerinizi görsellere dönüştürme özelliğine de sahip. Bu özel özellik, OpenAI'nin DALL-E 3 metinden görüntüye yapay zeka sistemi tarafından destekleniyor. Zaten şirket daha önce bunun, girilen metin ile elde etmek istenilen son ürünü kavrama konusunda önemli ölçüde daha iyi olduğunu söyledi.

iOS için Microsoft Copilot, şirketin Bing Chat'i yeniden markalandırmasından bu yana piyasaya sürdüğü en son Copilot ürünü oldu. Ayrıca Copilot'u Windows 10'a ve ardından Windows 11'e getirerek, yaklaşık bir milyar cihazın yapay zeka sohbet robotuna erişmesini sağladı. Bu sayede Microsoft, özellikle uygulamaların ücretsiz kullanımı nedeniyle Copilot'un erişim alanını daha da genişletiyor.

Korkma titre ChatGPT! Microsoft Copilot artık şarkı yapabiliyor!

Microsoft'un diğer uygulamalarıyla iç içe kullanılabilen Copilot ayrıca şunları da yapabiliyor: Yeni veya mevcut Word belgelerde biçimlendirmeyle ve biçimlendirme olmadan metin oluşturma, kurumsal şablonlardan yararlanarak bir istem veya Word dosyasından yeni bir PowerPoint sunusu oluşturma, OneNote uygulamasıyla plan taslakları oluşturmak, fikirler oluşturmak, listeler oluşturmak ve bilgileri düzenlemek için istemleri kullanarak ihtiyaç duyduklarınızı kolayca bulma.

Son güncellemelerle hem Android hem de iOS'ta kullanılabilecek Microsoft Copilot gelişmiş özellikleriyle ve ücretsiz kullanımıyla ChatGPT'yi yerinden edebilecek potansiyele sahip. ChatGPT'nin yeni sürümündeki özelliklere erişim için ChatGPT Plus ödemesi yapmak gerekiyor. Bu da kıyaslandığında bir eksi haline geliyor.

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