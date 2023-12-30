Microsoft Copilot: Yapay Zeka Asistanı

Günümüzde büyük teknoloji şirketleri yapay zeka alanında büyük bir rekabet içinde. Yapay zeka alanında söz sahibi olmak isteyen Microsoft, Windows 11, Office programları ve Edge tarayıcıda Copilot adını verdiği yapay zeka asistanı ile kullanıcılara yardımcı oluyor. Bu yazımızda Microsoft Copilot nedir ve nasıl kullanılır tüm detaylarıyla anlatacağız.

Microsoft Copilot nedir?

Microsoft Copilot, Microsoft'un işletim sistemi ve programlarında kullanıma sunduğu yapay zeka tabanlı bir yardım asistanıdır. Copilot, onu çağırdığınız uygulamaya bağlı olarak farklı görevleri yerine getirir. Asistan internet tarayıcıda kullanıldığında, ChatGPT'ye benzer şekilde davranır.

Örneğin o anda bulunduğunuz sayfayı özetlemesini isteyebilirsiniz. Windows 11'de karanlık moda geçiş yapmak veya bir etkinlik oturumu başlatmak için kullanabilirsiniz. Word ve PowerPoint'te taslak oluşturmak veya sunum özetlemek için kullanabilirsiniz.

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Microsoft Copilot nasıl açılır?

Windows 11'de Win + C tuşuna basarak veya Ara kutucuğunun yanında yer alan Copilot simgesine tıklayarak Copilot'u başlatabilirsiniz. Eğer Windows 11 bilgisayarımda Copilot çıkmıyor diyorsanız, Windows 11 23H2 güncellemesini kurun.

Microsoft Edge tarayıcıda Colipot'u açmak için Ctrl + Shift + nokta (.) tuşlarına basmanız yeterlidir.

Microsoft 365 (Office) programlarında asistanı kullanabilmek için öncelikle aktif bir Microsoft 365 aboneliğinizin olması gerekir. Aboneliğiniz varsa, Word'ü açtığınızda Copilot otomatik olarak açılır. Diğer Office programlarında ise Genel sekmesinde bulunan Copilot simgesine basmanız gerekir.

Web'de Copilot'u açmak için https://copilot.microsoft.com/ adresine gidin ve Microsoft veya Endra ID hesabınızla oturum açın. Asistanın şuan yalnızca Windows ve Mac OS üzerinde Microsoft Edge ve Chrome tarayıcılarında desteklendiğini de belirtelim.

Microsoft Copilot nasıl kullanılır?

Microsoft'un yapay zeka asistanı, yazılı ve sözlü sorularınıza yanıt verecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenmek istediğiniz veya yapay zeka asistanına yaptırmak istediğiniz şeyleri yazarak veya söyleyerek belirtebilirsiniz.

Copilot ile araştırma yapabilirsiniz. Yapay zeka asistanının en güzel yanı size sunduğu bilgiler için kaynak belirtmesidir. Daha detaylı bilgiye erişmek için kaynak siteleri ziyaret edebilirsiniz.

Copilot, DALL-E 3 görüntü oluşturucuyu desteklemektedir. Sizin için yaratıcı çizimler yapmasını isteyebilirsiniz. Beğenmediğiniz görselleri daha fazla geliştirmesi için komutlar verebilirsiniz.

Eğer Microsoft Office programlarını sıklıkla kullanan biriyseniz, Copilot tam da isteyeceğiniz türden bir yardımcıdır. Becerikli yapay zeka asistanı ile Word'de taslak oluşturabilir, Excel'de karmaşık formüller yazabilir, PowerPoint'te slaytlar hazırlayabilir, Microsoft Teams için toplantı gündemi ve programı ayarlayabilirsiniz.

Yapay zeka asistanı ile yapabileceğiniz bir diğer şey ise kod yazmaktır. Tüm önemli kodlama dillerini bilen asistana istediğiniz kodları yazdırabilir veya kodunuzda bulunan hatayı sizin için bulup düzeltmesini isteyebilirsiniz.

Microsoft'un yapay zeka asistanı hakkında sizlerin düşüncesi nedir?