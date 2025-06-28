Microsoft & D Tech Bulut Çözümleri Çalıştayı

MİCROSOFT & D Tech Cloud Bağımsız ve Güvenli Bulut Çözümleri Çalıştayı gerçekleşti. D-Tech Genel Müdür Yardımcısı Dirsehan Tunçel, "D Tech Cloud olarak, Microsoft'un Sovereign Cloud stratejisine entegre bir şekilde, regule sektörler başta olmak üzere tüm müşterilere regulasyonlara tam uyumlu, denetim, şeffaflık ve güvence sağlayan çözümler sunmak için çalışıyoruz" dedi.

D Tech Cloud, tarafından yapılan açıklamada, "Dijital egemenliğe dayalı bulut yaklaşımlarını benimseyerek; veri güvenliği, yerel denetim ve operasyonel esneklik konularında sürdürülebilir ve güvenilir çözümler sunma vizyonuyla ilerliyoruz. Microsoft iş birliğimiz sayesinde, yerel regülasyonlara uyumlu, güvenilir, esnek ve AI destekli bulut altyapılarımızla kurumlara sunduğumuz değeri her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" denildi.

Yenilikler ve bileşenler şu şekilde belirtildi:

"Veri Koruyucusu (Data Guardian): Bölgesel erişim kontrolüyle veri sınırlarını koruma.

"Dış Anahtar Yönetimi (External Key Management): Müşteri tarafından yönetilen şifreleme altyapısı.

"Regulated Environment Management(Regulated Environment Management): Merkezi güvenlik ve uyumluluk denetimi."

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Bu iş birliğiyle, dijital geleceği şekillendirenler arasında olmak bizim için büyük bir gurur. Egemen bulut çözümleriyle şimdi daha güçlü, daha bağımsız, daha yerel bir dijital dünya mümkün."