Microsoft Edge\'e ikinci arama çubuğu özelliği eklenecek

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Microsoft'un internet tarayıcısı Edge yeni bir özellikle daha kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İddialara göre Microsoft, Edge'in adres çubuğunun yanına ikinci bir arama kutusunu daha eklemeyi planlıyor.

Microsoft Edge içerisine eklenen yeni arama çubuğu ne işe yarayacak?

Windows'un varsayılan tarayıcısı Microsoft Edge yeni bir özelliği daha bünyesine atıyor. Firefox benzeri ikinci arama çubuğunu adres çubuğunun yanına eklemeye hazırlanan Edge, kullanıcılarına daha kolay kullanım sunmayı amaçlıyor. Peki bu ikinci arama çubuğu ne iş yapıyor.

İlk bakışta herkesin aklına iki farklı url girebileceği geliyor. Ancak açıklamalara göre Microsoft Edge bünyesine eklenen yeni arama çubuğuna url girilmeyecek. Google ve Bing gibi motorlarda arama yapmak için kullanılabilecek olan ikinci arama çubuğu, tıpkı arama motorlarında olduğu gibi alt kısımda önerilen aramaları sunacak. Bu önerilere tıkladığınızda yeni sekmede istediğiniz sayfa açılmış olacak.

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Microsoft'un attığı bu adım birçok kullanıcıya gereksiz gelse de verimliliği artırma anlamında ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Kullanıcıların görüntüledikleri ekrandan ayrılmadan arama yapmalarına olanak sağlayan bu özellik, dikkat dağıtıcı unsurları da en aza indirmiş oluyor. Yani asıl amaç ana görevinizden uzaklaşmamak.

Biz Edge'e eklenen bu yeni özelliği beğendik. Hala kullanıcı sayısı diğer tarayıcılar kadar fazla olmasa da Edge'in özellikleri gerçekten kullanışlı. Siz Microsoft Edge tarayıcının ikinci arama çubuğu özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.