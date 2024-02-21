Microsoft yönetimi, Nvidia tarafından üretilen donanımlara olan bağımlılığını azaltmaya karar verdi. Maia yapay zeka çipi için özel bir ağ kartı tasarlamaya başlayan şirket, böylece Nvidia'ya duyduğu ihtiyacı düşürecek ve sunduğu Azure bulut bilişim hizmetlerini geliştirecek.
Eğer bu proje uzun vadede başarılı olursa, Microsoft'un milyarlarca dolar yatırım yaptığı yapay zeka firması OpenAI'ın şirket sunucularındaki makine öğrenmesi faaliyetlerinin çok daha düşük bir bütçeye ve zamana mal olacağı konuşuluyor. İşte detaylar…
Microsoft, Nvidia bağımlılığını azaltacak
Son dönemde yapay zeka alanında yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın en değerli şirketleri arasına katılan Microsoft, bu yükselme trendini sürdürebilmek için daha bağımsız bir hale gelmeyi amaçlıyor. Şirketin geçtiğimiz sene Fungible adlı veri işleme firmasını satın alması, bu projenin ilk safhası olarak nitelendirilmişti.
Microsoft böylece veri altyapısı çalışmalarını hızlandırarak, ağ kartı üretimini daha kısa süre içerisinde gerçekleştirmek istiyor. Ancak tüm bu çabaların sonucunda, Nvidia'ya rakip olacak bir ürünün ortaya çıkıp çıkamayacağı kesin görünmüyor.
Microsoft, bir yapay zeka altyapısı daha kuruyor! Peki nerede?
Microsoft'un projeyi birkaç yıl gecikmeyle uygulamaya koyduğu öne sürülse de, son dönemde elde edilen büyük kazançlar bu alana kaydırıldığı takdirde başarı gelebilir. Bu hamlenin, şirketin bağımsız bir yapay zeka teknolojileri sağlayıcısı olma konusundaki iddiasını yeniden ortaya koyduğu söylenmekte.
Fakat Nvidia'nın bu duruma nasıl bir reaksiyon göstereceği henüz bilinmiyor. Bu gelişmelerin günün sonunda kullanıcıların yararına olup olmayacağını ise, zaman içinde hep beraber göreceğiz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un stratejisi doğru mu? Nvidia buna karşı ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Microsoft, Nvidia bağımlılığını azaltacak - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?