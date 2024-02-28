Microsoft, Paint için yeni görüntü oluşturma aracı üzerinde çalışıyor

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Microsoft, Paint için son zamanlarda bazı yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor. Daha önce Dall-E destekli bir görsel yaratma özelliği sunan Microsoft, şimdi de gerçek zamanlı bir deneyim sunmak istiyor. İşte Paint için yeni görüntü oluşturma aracı.

Microsoft Paint için yeni görüntü oluşturma aracı

Windows sızıntılarıyla bilinen bir Twitter kullanıcısı, Microsoft'un Paint uygulaması için planladığı yeni özellikleri ortaya çıkardı. Dall-E ve Midjourney gibi araçlara benzer şekilde, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak sanatsal görüntüler oluşturmasına izin verecek.

"LiveCanvas" olarak adlandırılan bu özellik, Paint kullanıcılarının çizim veya eskiz yapmasına olanak tanıyacak. Paint ayrıca farklı bir pencerede resimlere ek ayrıntılar, dokular veya geliştirmeler oluşturmaya da izin verecek.

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Microsoft, son zamanlarda Paint'e daha fazla odaklanmaya başladı. Uygulama halihazırda bazı temel yapay zeka görüntü oluşturma araçları içeriyor, ancak gerçek zamanlı ve etkileşimli bir seçenek henüz sunulmuyor.

LiveCanvas, hem acemi sanatçıların hem de meraklı kullanıcıların yapay zekadan yararlanarak görüntü oluşturmasına kapı aralayabilir. Öte yandan sanatçılar ise vizyonlarını artırmak için yapay zekadan yardım alabilir.

Herhangi bir tarih veya ekran görüntüsü verilmediği için ayrıntılar henüz belirsiz. Ancak bu tarz bir özelliğin dahil edilmesi, Paint'i Windows'ta görüntü oluşturmak için en uygun araçlardan biri haline getirecek.

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