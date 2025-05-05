Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı

Microsoft, Skype\'ı kullanımdan kaldırdı

Amerikan teknoloji devlerinden Microsoft'a ait görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi.

05.05.2025 17:53
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Microsoft', görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype'ın hizmetlerini sonlandırdı.

SKYPE, HİZMETLERİNİ SONLANDIRDI

Amerikan teknoloji devlerinden Microsoft'a ait görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi. Sesli ve görüntülü iletişim olanağı sunan Skype, 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından kullanımdan kaldırıldı.

2003'TE PİYASAYA SUNULMUŞTU

Microsoft, 2003'te piyasaya sunulan ve 2010'da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın hizmetlerine "müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla" son verileceğini duyurmuştu. Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını belirten şirket, Skype'taki kullanıcı verilerinin bu uygulamaya otomatik aktarılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

Microsoft, Teknoloji, Skype, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı - Son Dakika

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