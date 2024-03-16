Microsoft, Windows kullanıcılarını Bing arama motoru ve Edge tarayıcısına yönlendiriyor

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Microsoft, Windows kullanıcılarını Bing arama motoru ve Edge tarayıcısına yönlendirmek için yeni reklamla göstermeye başladı. Kullanıcı raporlarına göre yazılım devi, Google Chrome'da varsayılan arama motorunu Bing olarak değiştirmeyi öneren yeni bildirimler yayınlıyor.

Windows kullanıcıları Chrome'da Bing ve Edge reklamları görüyor

Kullanıcılar son günlerde Windows 10 ve 11'de Bing ve Edge reklamları gördüğünü söylüyor. Başlıca Chrome'u hedef alan Microsoft, uygulamaya açılır pencereler ekliyor. Bu pencere tıkladığınızda ise Bing'i Chrome'da varsayılan tarayıcı olarak ayarlıyor.

Ancak açılır pencereler, birçok kullanıcıya kötü amaçlı yazılım gibi göründü. Bu yüzden kullanıcılar, bildirimlerin yasal olup olmadığından emin olamıyor. Ayrıca yüzlerce kişi bilgisayarına virüs girdiğini düşünerek harekete geçiyor.

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Microsoft, açılır pencerelerin "gerçek bir şirket girişimi" olduğunu doğruladı. Ayrıca bu pencereleri tek seferlik gösterdiğini söyleyerek Bing'i varsayılan arama motoru olarak ayarlanmasını istediğini söyledi. Şirket, seçime değer verdiğini ve uyarıların kapatılabileceğinin de altını çizdi.

Bu, Microsoft'un tartışma yaratan reklamlarını ilk kez göstermesi değil. Benzer reklamlar geçen yıl da yayınlanmış ve kullanıcı tepkisi nedeniyle durdurulmuştu. Yeniden başlatılan reklam bildirimleri, Edge ve Bing'e yönlendirmelerde bulunuyor.

Açılır pencereler, pek çok Chrome kullanıcısını rahatsız etmiş durumda. Microsoft'un sürpriz tarayıcı değişiklikleri ve izinsiz açılan bildirimleri nedeniyle eleştirildiğini de belirtmek gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft'un Chrome için gösterdiği Bing bildirimleri doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.