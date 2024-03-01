Microsoft, Windows üzerinde Telefon Bağlantısı uygulaması ile Android cihazları webcam olarak kullanma özelliğini sunuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Microsoft, Windows üzerinde Telefon Bağlantısı uygulaması ile Android cihazları webcam olarak kullanma özelliğini sunuyor

Microsoft, Windows üzerinde Telefon Bağlantısı uygulaması ile Android cihazları webcam olarak kullanma özelliğini sunuyor

Microsoft, Windows işletim sisteminde bulunan Telefon Bağlantısı uygulaması üzerinde çalışarak Android cihazları webcam olarak kullanma özelliğini sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefonlarının kameralarını bilgisayarlarıyla senkronize edebilecek ve yüksek kalitede çekim yapabilecekler. Yeni özellik şu anda test aşamasında olup, önümüzdeki aylarda yayınlanması bekleniyor.

01.03.2024 14:13
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Microsoft, Windows bir yana bu işletim sisteminde bulunan uygulamaları da geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, önemli yenilikler üzerinde çalışıyor. Son gelişmelere göre Microsoft, yıllardır beklenen özelliği sunuyor. Buna göre Windows üzerinde yer alan Telefon Bağlantısı uygulaması ile mobil cihaz, webcam kullanma işlevi görecek. İşte ayrıntılar…

Telefon Bağlantısı uygulaması ile Android cihazı webcam olarak kullanma özelliği yolda!

Bildiğiniz üzere masaüstü bilgisayarlarda dizüstü bilgisayarlar gibi dahili bir kamera yer almıyor. Bu bağlamda bir webcam ihtiyacı duyulabiliyor. Bu sadece masaüstü değil, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için de geçerli.

Günümüzde üretilen dizüstü bilgisayarın büyük çoğunluğunda yer alan kameralar ile ne yazık ki yüksek kalitede çekim yapabilmek mümkün değil. Zira markaların da buna yatırım yaptığını söylemek güç. Bu durumda kullanıcılar, telefon kamerasını webcam olarak kullanma yoluna gidiyor. Üstelik bunun için pek çok uygulama mevcut. Neyse ki Microsoft, üzerinde çalıştığı yeni özellik ile bu üçüncü parti uygulamalara ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Microsoft, Windows üzerinde Telefon Bağlantısı uygulaması ile Android cihazları webcam olarak kullanma özelliğini sunuyor

Microsoft, Telefon Bağlantısı uygulaması için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bilmeyenler için Windows'ta yer alan bu uygulama, Play Store'da yer alan Windows Bağlantısı ile iletişim kurarak Android cihazı bilgisayar ile senkronize etmenizi sağlıyor. Böylelikle telefona gelen bildirim, mesaj ve aramaları görüntüleyebiliyor, ayrıca fotoğraf ve videoları aktarabiliyorsunuz.

Windows 11 için yeni güncelleme yayında! Neler değişti?

Geçtiğimiz günlerde Telefon Bağlantısı uygulaması için yayınlanan güncellemeyle birlikte Android cihazı webcam olarak kullanabilmek için bir özellik üzerinde çalışıldığı görülmüştü. Son gelişmelere göre bu özellik, test edilmeye başlandı.

Microsoft, bugün resmi web sitesi üzerinde paylaştığı blog gönderisiyle Windows 11 Insider kullanıcılarının Telefon Bağlantısı uygulaması ile Android tablet ve telefonlarını artık web kamerası olarak kullanabileceklerini açıkladı.

Microsoft, Windows üzerinde Telefon Bağlantısı uygulaması ile Android cihazları webcam olarak kullanma özelliğini sunuyor

Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, yeni özellik ile webcam olarak telefonun yalnızca ön değil, arka kamerasını da kullanabilecek. Bununla beraber videoya efekt uygulama ve video akışını durdurma seçeneklerinin olacağı da belirtiliyor.

Bu özelliği kullanabilmek için Android telefonunuzun Android 9.0 veya daha üstü bir sürümde çalışması ve Telefonu Bağla uygulamasının ise 1.24012 veya üzeri bir sürümünün yüklü olması gerekiyor.

Windows'ta yer alan Telefonu Bağla uygulaması için telefonu webcam olarak kullanmaya olanak tanıyacak özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Zira şu anda test aşamasında. Herkes için yayınlanacağı tarih olaraksa tahminler, önümüzdeki ayları gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni özelliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Microsoft, Windows üzerinde Telefon Bağlantısı uygulaması ile Android cihazları webcam olarak kullanma özelliğini sunuyor - Son Dakika

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