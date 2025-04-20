Milli Havacılıkta Yeni Başarı

HALUK GÖRGÜN: MİLLİ HAVACILIĞIMIZIN YAZDIĞI YÜKSELİŞİN NİŞANESİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'AKSUNGUR, milli motorla 40 bin feet' başlığıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görgün, "Yerli motorumuz TEI-PD170, milli elektro-optik kameramız ASELSAN AF500 ve stratejik sınıf İHA'mız AKSUNGUR ile gökyüzünde yakalanan bu sinerji, yalnızca teknik bir başarı değil; milli havacılığımızın kararlılıkla yazdığı yükselişin bir nişanesidir. Bu tarihi uçuşta; ASPİLSAN tarafından geliştirilen ısıtıcılı bataryamız da yüksek irtifa şartlarında başarıyla test edilmiştir. Yerli, milli ve entegre çalışan sistemlerimizle; göklere iz bırakıyor, savunma sanayimizde yeni eşikleri birlikte aşıyoruz. Emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve paydaş kurumlarımızı kutluyorum" dedi.