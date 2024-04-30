Minecraft, Kung Fu Panda ile işbirliği yapıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Minecraft, Kung Fu Panda ile işbirliği yapıyor

Minecraft, Kung Fu Panda ile işbirliği yapıyor

Minecraft, ünlü Kung Fu Panda karakterlerini içeren bir DLC ile Dreamworks ile işbirliği yapıyor. Oyuncular, oyun içi mağazadan bu DLC'yi satın alabilirler. Bu işbirliği, gelecekte başka karakterlerin de oyun için eklenme olasılığını açabilir.

30.04.2024 17:09
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Minecraft, Nintendo'nun Mario'su, Sega'nın Sonic'i ve birçok başka şirketle işbirliği yapmasıyla tanınıyor. Şimdi ise sıra, ünlü Kung Fu Panda 'nın Minecraft içindeki gösterişli anlarını yaşaması için Dreamworks'e geldi.

Minecraft Kung Fu Panda DLC'si oldukça eğlenceli gözüküyor

Oyuncular, Minecraft'in oyun içi mağazasını ziyaret ederek Dreamworks ile yapılan işbirliğinin bir parçası olan ürünleri satın alabilecekler. Ancak bu tür işbirliklerinin genellikle uzun süre devam etmediği göz önüne alındığında, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmekte fayda var. DLC, ünlü Kung Fu Panda serisinden herkesin bildiği ve sevdiği birçok karakteri getiriyor.

Bu yeni DLC, Dreamworks'le yeniden çalışıp oyun için yeni işbirliklerini getirme olasılıklarına da kapı açmış olabilir. Oyuncuların özellikle Shrek'i istedikleri biliniyor. Eğer Shrek gerçekleşirse, bu aynı zamanda Çizmeli Kedi işbirliklerinin de olasılığını açabilir.

Dreamworks'un koleksiyona ekleyebileceği birçok farklı karakter var. Shrek, gerçekten eklenmesi istenen karakterlerden biri ve birçok kişi bunun için kendi küçük tasarımlarını yapmış olsa da, şimdiye kadar böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz doğrulanmadı.

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Bu DLC'ler, Java ve Bedrock oyuncuları için oyun içi mağazadan mevcut. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Bu DLC'ler, Java ve Bedrock oyuncuları için oyun içi mağazadan mevcut. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Minecraft, Kung Fu Panda ile işbirliği yapıyor - Son Dakika

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