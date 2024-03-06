Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve bir süredir sızıntılarla gündemde olan bir cihaz. Şirketin üçüncü akıllı telefonu olan Phone 2a, kullanıcılara çeşitli özellikler sunuyor. Nothing Phone (2a) modeli ne sunuyor?
Nothing Phone (2a) özellikleri
Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 7200 Pro yonga setinden alıyor ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip bir 5000mAh bataryaya sahip. 6,7 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekrana sahip. Ayrıca çift 50 Megapiksel arka kameraya sahip.
Phone 2a'nın RAM ve depolama seçenekleri 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB olmak üzere üç farklı şekilde sunuluyor. Cihaz, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ile geliyor ve Glyph ışıklandırması gibi özelliklerle birlikte daha basit bir deneyim sunuyor. Bu ışıklandırma, on yeni zil ve bildirim sesiyle birlikte 15 işlev için özelleştirilebiliyor.
Phone 2a'nın dikkat çeken özelliklerinden biri kameraları. İki adet 50 Megapiksel sensörle donatılmış çift arka kamera kurulumuna sahip. Ana 50 Megapiksel sensör, OIS ve EIS desteği ile f/1.88 diyafram lensine ve 1/1.56 inç boyutunda geliyor. İkincil 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ise f/2.2 diyafram açıklığına ve 114 derecelik bir görüş alanına sahip. Önde ise ekrana gömülü 32 Megapiksel bir kamera bulunuyor.
Son Dakika › Teknoloji › Nothing Phone (2a): Özellikler ve Fiyatı - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti. YouTube, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. Yeni tasarımda video oynatma alanı genişletilirken, önerilen videolar alanı aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. Henüz kalıcı olup olmayacağı belli değil. Honor, Magic V2 modeliyle dünya çapında büyük ilgi gören katlanabilir Android amiral gemisini Türkiye'de tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında OLED ekranlar, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan Honor Magic V2, 69.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Apple'ın düşen satış rakamlarıyla gündeme gelmesi, şirketin yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapması gerektiğini gösteriyor. Piyasa analistleri, Apple'ın bu teknolojiyi donanımlarında kullanmaması durumunda olumsuz bir gidişat yaşayacağını söylüyor. Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceği bile öne sürülüyor. Yapay zeka alanında başarılı olan Nvidia'nın bu durumun güçlü bir kanıtı olduğu belirtiliyor. iPhone serisinin yapay zeka teknolojilerinden faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Ancak şirketin şu ana kadar yaptığı yeniliklerin sadece pazarlama stratejisi olduğu düşünülüyor. Çin'deki satışlardaki düşüş nedeniyle iPhone'un 2024 yılındaki satış adedinin düşük olması bekleniyor. Huawei ve vivo gibi markaların daha uygun fiyata benzer teknolojiler sunduğu algısı, Apple'ın satışlarını etkilemiş gibi görünüyor. Apple, yapay zeka alanında rakiplerine göre geride olsa da, yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Ancak otonom araç projesini iptal ederek bu yatırımı yapay zeka alanına yönlendirmiştir. Realme, Hindistan'da uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle tanıttı. Model, Dinamik Düğme özelliğiyle dikkat çekiyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri sunan cihaz, 108 megapiksel ana kamera ve 5.000 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı 200-210 dolar arasında değişiyor. Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek. Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
ÖzellikAçıklamaİşlemciMediaTek Dimensity 7200 ProEkran6.78 inç 10-bit AMOLED, 1084x2412px çözünürlük, 1,300 nit maksimum parlaklık, 30-120Hz yenileme hızıİşletim SistemiNothing OS 2.5 (Android 14 tabanlı)Güncelleme Desteği3 yıl boyunca Android güncellemesi, 4 yıl boyunca güvenlik güncellemeleriKameralarArka: Çift 50MP sistem (Geniş Açılı 50MP f/1.88 + Ultra Geniş Açılı 50MP f/2.2)Ön: 32MP f/2.2 selfie kamerasıBellek8 GB RAM + 128 GB depolama/ 12 GB RAM + 256 GB depolamaBatarya5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk SeçenekleriSiyah, Beyaz, ve Süt rengi
Son Dakika › Teknoloji › Nothing Phone (2a): Özellikler ve Fiyatı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.
YouTube, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. Yeni tasarımda video oynatma alanı genişletilirken, önerilen videolar alanı aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. Henüz kalıcı olup olmayacağı belli değil.
Honor, Magic V2 modeliyle dünya çapında büyük ilgi gören katlanabilir Android amiral gemisini Türkiye'de tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında OLED ekranlar, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan Honor Magic V2, 69.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Apple'ın düşen satış rakamlarıyla gündeme gelmesi, şirketin yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapması gerektiğini gösteriyor. Piyasa analistleri, Apple'ın bu teknolojiyi donanımlarında kullanmaması durumunda olumsuz bir gidişat yaşayacağını söylüyor. Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceği bile öne sürülüyor. Yapay zeka alanında başarılı olan Nvidia'nın bu durumun güçlü bir kanıtı olduğu belirtiliyor. iPhone serisinin yapay zeka teknolojilerinden faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Ancak şirketin şu ana kadar yaptığı yeniliklerin sadece pazarlama stratejisi olduğu düşünülüyor. Çin'deki satışlardaki düşüş nedeniyle iPhone'un 2024 yılındaki satış adedinin düşük olması bekleniyor. Huawei ve vivo gibi markaların daha uygun fiyata benzer teknolojiler sunduğu algısı, Apple'ın satışlarını etkilemiş gibi görünüyor. Apple, yapay zeka alanında rakiplerine göre geride olsa da, yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Ancak otonom araç projesini iptal ederek bu yatırımı yapay zeka alanına yönlendirmiştir.
Realme, Hindistan'da uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle tanıttı. Model, Dinamik Düğme özelliğiyle dikkat çekiyor. 6 ve 8 GB RAM seçenekleri sunan cihaz, 108 megapiksel ana kamera ve 5.000 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı 200-210 dolar arasında değişiyor.
Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek.
Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
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