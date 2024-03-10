NVIDIA, GeForce RTX 50 serisi (Blackwell) ürünlerini geliştiriyor. Henüz kesin bir çıkış tarihi olmasa da, tanınmış donanım sızıntıları yapan bir hesap, Blackwell ailesinin Ada Lovelace serisinden çok farklı olmayan bellek arayüzü yapılandırmalarına sahip olacağını iddia ediyor.
Yeni nesil NVIDIA GeForce GPU hafıza özellikleri: RTX 50 Blackwell
NVIDIA'nın Blackwell serisinin, mevcut GDDR6 ve GDDR6X tabanlı bellek çözümlerine kıyasla performansı önemli ölçüde artırabilecek GDDR7 belleği destekleyeceği tahmin ediliyor.
İlk nesil GDDR7 SGRAM IC'lerin veri aktarım hızının 32 GT/s olacağı düşünüldüğünde, bu yongaları içeren 384-bit bellek alt sistemi, yaklaşık 1,536 GB/s bant genişliği sunacak. Bu, 512-bit bellek arayüzünün gereksiz kalacağını gösteriyor.
NVIDIA'nın yeni amiral gemisi Blackwell, RTX 4090'a fark attı!
Blackwell GPU bellek konfigürasyonları, RTX 50 serisinin bellek kapasitesi ve arayüz genişliğini kapsıyor. Örneğin, GB202 GPU'nun 384-bit GDDR7 ile 24 GB veya 36 GB bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor.
Diğer modellerde ise farklı bit genişlikleri ve bellek türleri görülüyor. Blackwell ailesi, NVIDIA'nın en az iki veya üç çeyrek sonrası için planlanıyor. Bu ailenin bellek konfigürasyonları ve performans özellikleri, gelecek nesil tüketici grafik kartları için belirleyici olacak.
Özellikle yüksek bant genişlikleri ve verimlilik, oyun ve AI uygulamalarında fark yaratabilir.Bu bilgiler ışığında, NVIDIA'nın RTX 50 Blackwell serisi, oyun ve yapay zeka uygulamalarında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor.
Bu konular, NVIDIA'nın RTX 50 Blackwell serisinin resmi duyurusuna kadar teknoloji dünyasında merakla takip edilecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › NVIDIA, GeForce RTX 50 Serisini Geliştiriyor - Son Dakika
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