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2003 yılında seyirciye sunulan İhtiyar Delikanlı veya orijinal adıyla Oldboy, sinema dünyasının en iyi filmlerinden birisi olarak gösteriliyor. İzleyen kişileri derinden etkileyen bu film için hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Öyle ki yapımın dizisinin geleceği öğrenildi. Hatta bunun için anlaşma yapıldığı da belirtildi. İşte Oldboy dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Oldboy dizisi yolda

Bilmeyenler için yapımcılığını Park Chan-wook'un üstlendiği Oldboy filmi, Oh Dae-su adında bir adamın hikayesini anlatır. Sebepsiz yere 15 yıl boyunca bir hücreye hapsedilen Dae-su, hapishaneden kaçtıktan sonra intikam arayışına girer.

20 yıl sonra Oldboy hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Orijinal filmin yapımcısı Park Chan-wook, yapımın dizi versiyonu için kolları sıvadığını duyurdu. Bunun için Lionsgate Television firmasıyla anlaştığını açıklayan Chan-wook, dizi dilinin İngilizce olacağını bildirdi. Bununla birlikte yeni yapımın tıpkı filmde olduğu gibi yoğun duygusal derinlik taşıyacağı ve ikonik dövüş sahneleriyle de adından söz ettireceği belirtildi.

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Oldboy dizisi için çekimlerin ne zaman başlayacağı ve yapımın ne zaman yayımlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki aylarda yeni detaylar belli olacaktır. Nasıl bir dizi ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. Şimdilik yeni bir açıklama beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oldboy dizisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.