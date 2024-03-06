Akıllı telefon dünyasındaki etkinliğini arttırmak isteyen OnePlus, yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. OnePlus 12 ile önemli bir başarı yakalayan şirket, yeni modelde bazı değişiklikler düşünüyor.
OnePlus 13, dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumu ile gelecek
OnePlus'ın yeni modeliyle ilgili sızıntı bilgiler gelmeye başladı. OnePlus Club isimli kaynak tarafından yapılan paylaşıma göre şirket, yeni modelinde klasikleşen tasarımı bir kenara bırakacak. OnePlus 13, Samsung'dan aşina olduğumuz dikey hizalanmış üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.
Aynı kaynak cihazın işlemcisini ve tanıtım tarihini de açıkladı. Buna göre model, henüz tanıtılmamış olan Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek. Ek olarak OnePlus 13, ekim ayında tanıtılacak. Daha önceki sızıntı bilgilere bakacak olursak OnePlus 13'ün de ultrasonik bir parmak izi sensörüne geçiş yapacak. Ön panelinde ise 2K OLED ekrana sahip olması bekleniyor.
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Henüz cihaz hakkında çok fazla ayrıntı yok. Dilerseniz selefi OnePlus 12 modeline bir göz atalım;
2K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1600 nit parlaklık 1 milyar renk HDR10+, Dolby Vision Corning Gorilla Glass Victus 2 Aqua TouchİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ön Kamera32 MegapikselArka KameraOIS'li 50 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 64 Megapiksel makro lensRAM12 GB/ 16 GBDepolama256 GB/ 512 GBBatarya5400 mAh, 100W SuperVOOC şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OxygenOS 145G BağlantıVarFiyat849/ 999 Euro Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız. Son Dakika › Teknoloji › OnePlus 13, dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumu ile gelecek - Son Dakika Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek. Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı… Nvidia, yapay zeka teknolojisiyle büyük bir ivme kazanırken, GeForce GTX 16 serisi grafik kartlarının üretimini sonlandırdı. GTX 16 serisi kartlar, mevcut stoklar tükenene kadar temin edilemeyecek. Nvidia artık odak noktasını sadece GeForce RTX serisine çeviriyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kariyer Merkezi'nin 5 yılda yaptığı çalışmaları anlattı. 38 bin kişi müracaat etti, 25 bin kişi iş veya kursa yönlendirildi, 14 bin kişi eğitim aldı ve 6 bin kişiye istihdam sağlandı. Seçer, yeni dönemde 'İstihdam ve Kariyer Kampüsü' kuracaklarını ve dijital imkanları kullanarak Mersin'in tanıtımını yapacaklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile birlikte Batman'da medikal malzeme üretimi yapacak olan bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. OpenAI, Elon Musk'ın ChatGPT şirketini eleştirmesine yanıt olarak, Musk'ın şirketin yapay zeka hedeflerini desteklemek için gereken kaynakları finanse etmek için para kazanması gerektiğini kabul ettiğini gösteren e-postaları yayınladı. BMW ve Mercedes-Benz tarafından kurulan yeni bir girişim, Çin başta olmak üzere Asya pazarındaki elektrikli şarj altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Beijing Ion Qi New Energy Technology isimli şirket resmen kuruldu. Amazon, uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi olan Project Kuiper için testlere başlıyor. Kuiper Systems, önümüzdeki altı ay boyunca binden fazla anten prototipini test edeceğini duyurdu. Testler, antenlerin farklı koşullar ve konumlar altında performansını değerlendirecek ve 200'e kadar abonenin terminal alabileceği belirtildi. Amazon, anten tasarımını tamamlamaya yakın olduğunu ve üç farklı seçenek sunmayı planladığını açıkladı. Bu anten çeşitliliği, Amazon'un yüksek hızlı internete erişim hedefini vurguluyor. Anten testi, Amazon'un SpaceX Starlink ağıyla rekabet etme çabasında önemli bir adım olarak görülüyor.
OnePlus 12 Ekran6.78 inç – LTPO AMOLED
2K çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1600 nit parlaklık
1 milyar renk
HDR10+, Dolby Vision
Corning Gorilla Glass Victus 2
Aqua TouchİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ön Kamera32 MegapikselArka KameraOIS'li 50 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 64 Megapiksel makro lensRAM12 GB/ 16 GBDepolama256 GB/ 512 GBBatarya5400 mAh, 100W SuperVOOC şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OxygenOS 145G BağlantıVarFiyat849/ 999 Euro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus 13, dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumu ile gelecek - Son Dakika
Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek.
Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
Nvidia, yapay zeka teknolojisiyle büyük bir ivme kazanırken, GeForce GTX 16 serisi grafik kartlarının üretimini sonlandırdı. GTX 16 serisi kartlar, mevcut stoklar tükenene kadar temin edilemeyecek. Nvidia artık odak noktasını sadece GeForce RTX serisine çeviriyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kariyer Merkezi'nin 5 yılda yaptığı çalışmaları anlattı. 38 bin kişi müracaat etti, 25 bin kişi iş veya kursa yönlendirildi, 14 bin kişi eğitim aldı ve 6 bin kişiye istihdam sağlandı. Seçer, yeni dönemde 'İstihdam ve Kariyer Kampüsü' kuracaklarını ve dijital imkanları kullanarak Mersin'in tanıtımını yapacaklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile birlikte Batman'da medikal malzeme üretimi yapacak olan bir fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.
OpenAI, Elon Musk'ın ChatGPT şirketini eleştirmesine yanıt olarak, Musk'ın şirketin yapay zeka hedeflerini desteklemek için gereken kaynakları finanse etmek için para kazanması gerektiğini kabul ettiğini gösteren e-postaları yayınladı.
BMW ve Mercedes-Benz tarafından kurulan yeni bir girişim, Çin başta olmak üzere Asya pazarındaki elektrikli şarj altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Beijing Ion Qi New Energy Technology isimli şirket resmen kuruldu.
Amazon, uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi olan Project Kuiper için testlere başlıyor. Kuiper Systems, önümüzdeki altı ay boyunca binden fazla anten prototipini test edeceğini duyurdu. Testler, antenlerin farklı koşullar ve konumlar altında performansını değerlendirecek ve 200'e kadar abonenin terminal alabileceği belirtildi. Amazon, anten tasarımını tamamlamaya yakın olduğunu ve üç farklı seçenek sunmayı planladığını açıkladı. Bu anten çeşitliliği, Amazon'un yüksek hızlı internete erişim hedefini vurguluyor. Anten testi, Amazon'un SpaceX Starlink ağıyla rekabet etme çabasında önemli bir adım olarak görülüyor.
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