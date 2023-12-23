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OnePlus Ace 3 fiyatı sızdırıldı

OnePlus, uygun fiyatlı Ace serisi için yeni model hazırlıklarını tamamladı. OnePlus Ace 3 modelinin fiyatı, China Telecom tarafından yanlışlıkla paylaşıldı. Cihaz, 4 Ocak'ta tanıtılacak ve 100W hızlı şarj özelliğiyle gelecek.

OnePlus Ace 3 fiyatı sızdırıldı
23.12.2023 - 16:27,  Güncelleme: 16:34
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OnePlus, uygun fiyatlı Ace serisi için yeni model hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda bazı teknik özellikleri ortaya çıkan OnePlus Ace 3 modelinin fiyatı sızdırıldı. İşte detaylar…

100W hızlı şarj ile gelecek! OnePlus Ace 3 fiyatı ortaya çıktı

OnePlus, yeni modelini 4 Ocak'ta tanıtacak. Çin'de gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacağı belirtilen cihazın fiyatı, China Telecom adlı firma tarafından yanlışlıkla paylaşıldı.

OnePlus Ace 3 fiyatı sızdırıldı

4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.19GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılacak. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'de Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer verdi.

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6.78 inç ekran ile karşımıza çıkacağı belirtilen cihaz, ProXDR teknolojisini destekleyecek. 1220 piksel çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen cihazın 120Hz ekran tazeleme hızıyla kullanıcılara sunulacağını belirtelim.

Performans konusunda iddialı olacağı belirtilen model, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle satışa sunulacak. Cihazda LPDDR5X RAM teknolojisinin kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

OnePlus, Ace 3 modelinin depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek sunacak. UFS 4.0 teknolojisiyle tanıtılacağı belirtilen model, okuma/yazma hızı konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

OnePlus 11 modeline benzer tasarım ile tanıtılacağı sızdırılan cihaz, metal çerçeveye sahip olacak. Cihazın 12 GB/256 GB versiyonu 460 dolar, 16 GB/ 1 TB versiyonu ise 560 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacak.

Kaynak: Shiftdelete
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