OnePlus Ace 3 Pro Özellikleri Sızdırıldı: İşte Beklenen Özellikler

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Yaklaşık bir hafta önce OnePlus, Ace 3V modelini orta-üst seviye özelliklerle tanıttı. Henüz yeni telefonun üzerinden bir hafta geçmiş olmasına rağmen, OnePlus tarafından seriye ek olarak tanıtılması beklenen Ace 3 Pro modelinin özellikleri sızdırılmaya başladı. Görünen o ki bu sene içinde gelecek olan Ace 3 Pro, iddialı özelliklere sahip olacak. İşte OnePlus Ace 3 Pro beklenen özellikleri…

OnePlus Ace 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden gücünü alacak

Yılın ilk aylarında tanıtılan Ace 3 modelinden sonra marka, Ace 3V modelini geçtiğimiz hafta Çin pazarında tanıttı. Şimdi de serinin en üst modeli olması beklenen OnePlus Ace 3 Pro hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. En önemli özelliklerden biri de bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen cihazın gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alacak olması.

Qualcomm tarafından şimdiye kadar üretilmiş olan en güçlü mobil yonga seti Snapdragon 8 Gen 3, 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine sahip. Ayrıca işlemci Adreno 750 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Sızdırılan ekran özelliklerine baktığımızda beklenen cihazın 1.5K 8T LTPO kavisli bir ekranla tanıtılacağını görebiliyoruz. Çin pazarına özel olacağı iddia edilen telefonun metal çerçeveye sahip olması beklenirken, Ace 3 Pro modelinin 100W hızlı şarj desteğiyle tanıtılması da ortaya çıkan detaylardan biri.

50 Megapiksel ana kamerayla tanıtılması beklenen OnePlus Ace 3 Pro, selefi modellerine göre daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Serinin önceki versiyonu Ace 2 Pro, Ağustos ayında tanıtıldığından dolayı 3 Pro da aynı ay içerisinde tanıtılabilir. Ağustos ayında herhangi bir zamanda tanıtılması planlanan telefonun global pazarda tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz belli değil.

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