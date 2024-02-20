OnePlus, piyasaya sürmeye hazırlandığı Watch 2 akıllı saati için yeni bir görüntü paylaştı. "Doğruyu yapmanın tam zamanı" sloganıyla sunulan fotoğraf, saatin yuvarlak bir ekrana ve çerçeveye sahip olacağını doğruluyor.
Fakat merakla beklenen çıkış tarihi hakkında yine bir bilgi verilmedi. İlk akıllı saatini yaklaşık 3 yıl önce kullanıcılarla buluşturan OnePlus, bu saatin oldukça olumsuz eleştiriler almasının ardından Watch 2 ile birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. İşte tüm detaylar…
OnePlus Watch 2 yakında kullanıcılarla buluşacak!
Yayınlanan görüntüye göre saatin fiziksel bir tuşa sahip olacağı da kesinleşmiş gibi görünüyor. Ayrıca cihazın şirketin ilk akıllı telefon işletim sistemi olan WearOS ile birlikte geleceğini de biliyoruz. Bir önceki cihaz ise RTOS adı verilen bir işletim sistemiyle sunulmuştu.
Daha önce Pixel Watch 2'de gördüğümüz Snapdragon W5 G1 işlemciyle gelmesi beklenen akıllı saat, OnePlus fanları arasında şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. 1.43 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekrana sahip olacağı iddia edilen cihaz, 32 GB büyüklüğünde bir hafızaya sahip olacak. Bu hafıza ilk bakışta oldukça az gibi görünse de, bir akıllı telefon için normal bir büyüklük olduğunu söyleyebiliriz.
OnePlus çok satan modelini geri çağırıyor!
Teknoloji devlerine kafa tutmasıyla bilinen OnePlus, geçtiğimiz günlerde de OnePlus 12R isimli akıllı telefonuyla gündeme gelmişti. Firmanın önümüzdeki dönemde bizler için ne yenilikler yapacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak kullanıcıların bu yeniliklerden fayda sağlamasını temenni ediyoruz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus bizlere ne gibi yenilikler sunacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Watch 2'nin Yeni Görüntüsü Paylaşıldı - Son Dakika
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