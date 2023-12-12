OpenAI, ChatGPT Plus Üyeliklerini Yeniden Açtı

Chat GPT Plus üyelik satın alma işlemi bundan yaklaşık bir ay önce durdu. Artan talepler nedeniyle üyelik alımını durduran OpenAI, şimdi ise kapılarını yeni ChatGPT Plus üyeleri için açıyor. Bir ay önce mevcut kapasiteleri tamamen satan OpenAI, bekleme listeleri dahil herkes için aboneliği yeniden aktif etti.

OpenAI, ChatGPT Plus abonelikleri için neden bir aylık durdurma kararı aldı?

OpenAI, ChatGPT Plus üyeliklerini bundan bir ay önce durdurma kararı aldı. Aslında bu durdurma kararı öncesi üyelik satımının ne kadar süreyle donduğu belli değildi. Şimdi ise OpenAI sessiz sedasız bir şekilde ChatGPT Plus aboneliklerini yeniden açtı. Peki ama şirket bu kararı neden aldı ve şimdi neden abonelikleri geri açtı? En merak edilen ise aboneliklerin ne kadar zaman daha açık kalacağı.

Şu an için ChatGPT Plus abonelikleri için bekleme listelerinin de açılması ile yoğunluk yaşanıyor. Yeni gelen bilgilere göre aboneliğin yeniden kapanma riski nedeniyle büyük bir talep var.

OpenAI, yönetimsel krizler yaşamadan hemen önce ChatGPT Plus aboneliği için durdurma kararı aldı. Bazı yorumlar bunun yönetimsel krizden kaynaklı olduğunu da iddia etti. OpenAI ise, talep yoğunluğu nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı. Şirket içi hesaplaşmaların durması sonrası ise OpenAI, GPT Plus aboneliklerini yeniden açtı.

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Yirmi dolar aylık ücret ödenen abonelikle sıra beklemeden ChatGPT kullanmanız mümkün. Ayrıca ücretsiz versiyondan farklı olarak GPT 4 Turbo ile yapay zeka botunu kullanabiliyorsunuz. Yine ChatGPT Plus aboneleri, Dall-E entegrasyonu sayesinde mesaj botu üzerinden görsel üretim imkanına da sahip.

Şu an için aboneliklerin ne kadar süreyle açık olduğu ise belli değil. OpenAI'nin gerekli üyelik sınırına ulaşması sonrası yeniden abonelikleri kapatması da olası. Bu anlamda ChatGPT Plus aboneliği için acele etmenizde fayda var.