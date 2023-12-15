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OpenAI, GPT-4.5 Dil Modeli Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
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OpenAI, GPT-4.5 Dil Modeli Üzerinde Çalışıyor

OpenAI, GPT-4.5 dil modeli için çalışmalarını hızlandırdı. GPT-4.5, çapraz sorgulamayı destekleyecek ve fiyatlandırma yapısı da değişecek. Yeni model, görüntü, video, ses ve dil işleme alanlarında çapraz desteğe sahip olacak ve daha sofistike analiz cevapları verebilecek. Ancak sızıntıların gerçekliği henüz doğrulanmadı.

OpenAI, GPT-4.5 Dil Modeli Üzerinde Çalışıyor
15.12.2023 - 15:13,
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ChatGPT sohbet botuyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran OpenAI, GPT-4.5 dil modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Bazı teknoloji forumlarında paylaşılan bilgiler, GPT-4.5 hakkında önemli ayrıntıları ortaya koydu. Yeni model ile fiyatlandırma yapısı da değişecek gibi görünüyor.

GPT-4.5 çapraz sorgulamayı destekleyecek

Reddit'te paylaşılan sızıntılar, GPT-4.5'in mevcut modele kıyasla önemli ilerlemeler yaşanacağını gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre GPT-4.5; görüntü, video, ses ve dil işleme alanlarında çapraz desteğe sahip olacak. Ayrıca analiz konusunda da daha sofistike cevaplar yaratabilecek.

OpenAI, GPT-4.5 Dil Modeli Üzerinde Çalışıyor

Sızıntının gerçek olduğunu varsayarsak, GPT-4.5'in fiyatı da ortaya çıktı. Giriş aşamasındaki modelin standart kullanımı token başına 0,06 dolar; daha yüksek kapasiteli 64K modeli için token başına 0,12 dolar olacak. Konuşma ve dinleme desteği ise dakika başına sırasıyla 0,012 dolar ve 0,024 dolar olarak belirlendi.

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Listelenen fiyatlar, OpenAI'ın şu anda aylık 20 dolar karşılığında sunduğu Plus aboneliğine kıyasla oldukça yüksek. Plus ile GPT-4 modeline erişim hakkı tanındığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak bu, GPT-4.5'in çok daha gelişmiş özellikler sunabileceği anlamına geliyor olabilir.

Ancak iddiaların gerçekliği hakkında önemli bir eksiklik bulunuyor. Sızıntı yalnızca ekran görüntüsü olarak paylaşıldı, bu da ayrıntıların kaynağını doğrulamayı zorlaştırıyor.

OpenAI, GPT-4.5 Dil Modeli Üzerinde Çalışıyor

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Google, GPT-4'ten daha güçlü Gemini yapay zeka modelini tanıttı. Bu kapsamda dil modelinin üç farklı versiyon bulunuyor. Bunlar sırasıyla Gemini Ultra, Gemini Pro ve Gemini Nano.

Kaynak: Shiftdelete
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