OpenAI\'nın GPT Ticari Marka Başvurusu Reddedildi

OpenAI, sahibi olduğunu belirttiği "GPT" terimini ticari marka olarak kaydetme çabası başarısız oldu. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (PTO), OpenAI'ın GPT terimini ticari marka olarak tescil etme isteğini reddetti. Alan adını almak isteyen yüz binler sıraya girdi!
İnsanlar OpenAI "GPT" alan adını neden alamıyor?
Rağbet ne kadar çok olsa da bu "GPT" alan adını almak OpenAI için bile pek de kolay görünmüyor. Patent ofisi, GPT'nin çok genel bir terim olduğunu ve bu nedenle rakiplerin ürünlerini doğru bir şekilde GPT olarak tanımlamasını engelleyebileceğini belirtiyor.
OpenAI ise, başvurusunda GPT'nin açıklayıcı bir terim olmadığını ve tüketicilerin ne anlama geldiğini hemen anlamadığını savundu. Ancak patent ofisi, tüketicilerin GPT'nin ne olduğunu bilmemelerinin çok da önemli olmadığını vurguladı.
Musk, OpenAI'ın video oluşturan yapay zekası için ne dedi?
Çünkü GPT'nin, teknolojiyi kullananlar tarafından OpenAI ürünlerine değil, genel bir yazılım türüne atıfta bulunduğuna dikkat çekti. Son yıllarda, yüzlerce yapay zeka hizmeti GPT'yi ürün isimlerine ekledi.
"GPT" genel bir terim olarak kullanılıyor
Örneğin, GPTZero adında bir yapay zeka tespit startup'ı bulunuyor. Diğer şirketler de temel yapay zeka modellerine GPT'ler diyerek atıfta bulunuyor. Çünkü bu modeller gerçekten de GPT özelliklerine sahip.
GPT terimi, OpenAI'nin popüler hale gelen ChatGPT ve AI modelleri GPT-3 ve GPT-4 ile sıkı bir şekilde ilişkilendirildi. OpenAI, ChatGPT'yi dış geliştiricilere açtığında, özel sohbet botlarını da "GPT'ler" olarak adlandırdı.
OpenAI'ın ilk başvuru reddi değil
Son zamanlarda OpenAI, diğer hizmetlere farklı marka adları vermeye başladı ve yakın zamanda da metin-video oluşturma modeli olan Sora'yı piyasaya sürdü. Görünen o ki şirket, GPT adını alma hevesinden yavaş yavaş vazgeçiyor. Ayrıca, alınan bilgilere göre bu, OpenAI'ın GPT için ticari marka başvuru talebinin ilk reddi değil; ilk reddi Mayıs 2023'te gerçekleşmişti.
Şirket, GPT terimini ticari marka olarak tescil ettirmek için bir kez daha Tescil Davası ve Temyiz Kurulu'na itiraz edebilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › OpenAI'nın GPT Ticari Marka Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?