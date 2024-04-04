PCI Express 7.0 için tarih verildi

Teknoloji

Intel Corporation tarafından geliştirilen Çevre Birimi Bileşen Ara Bağlantısı standardı (PCI), neredeyse tüm masaüstü bilgisayarlarda bulunan endüstri standardı, yüksek hızlı bir veri yoludur. Grafik kartları, ses kartları, ağ kartları gibi birçok bileşende kullanılır. Uzun zamandır yeni sürümü beklenen PCI Express teknolojisinin 7.0 sürümü için tarih verildi.

PCI Express 7.0 2025'te geliyor

PCI Express 7.0 ilk olarak 2022'de tanıtıldı. Ancak üzerinde çalışılma süreci devam ediyordu. Spesifikasyonun 0.3 sürümü 2023'ün ortalarında piyasaya sürüldü ve şimdi PCI-SIG 0.5 sürümüne yükseldi. Tam sürümün ise 2025'te çıkması bekleniyor.

Bu iyi bir şey, tüketici pazarında hala PCIe 5.0'ın giderek daha fazla benimsendiği görülüyor ve bundan sonra odaklanılması gereken olarak PCIe 6.0 var. Her yeni sürüm bir öncekinin bant genişliğini iki katına çıkarıyor. PCIe 7.0 saniyede 128 giga aktarımı hedefliyor. Yapılandırmaya bağlı olarak bu, x16 bağlantısıyla 512 GB/sn veya x1 bağlantısıyla 32 GB/sn anlamına gelebilir.

Temel olarak, her yeni nesilde aynı hızı elde etmek için şerit sayısını yarıya indirebilir veya aynı sayıda şeritte hızı iki katına çıkarabilirsiniz. Nvidia RTX 4090 bile PCIe 4.0 yuvası kullanıyor. Aynı şey AMD Radeon RX 7900 XTX için de geçerli. Söylediğimiz gibi 5.0'a geçiş halen devam ediyor ve yeni nesil kartlarda bunu görme ihtimalimiz yüksek.

NVIDIA, dünyanın en iyi yapay zeka çipini tanıttı! İşte özellikleri

Bir PCIe 4.0 x16 bağlantısı yalnızca 64 GB/sn aktarım hızlarını yönetir; PCIe 7.0 ise bunu yalnızca 2 şeritle yapabilecek. Bu sayede veri aktarım hızlarında büyük bir sıçrama gerçekleşecek. Elbette tüketici ürünlerinde PCIe 7.0 donanımını görmemiz epey zaman alacak. Bu, büyük miktarlarda veri taşıması gereken uygulamalar için ilk olarak sunucularda görünecektir. PCI-SIG, yeni standardın 800G Ethernet, AI/Makine öğrenme cihazları, bulut sunucuları ve hatta kuantum bilgisayarlarda kullanılmasını bekliyor.

PCI Express 7.0'ın hedeflerini şunlar olarak sayabiliriz:

x16 yapılandırması aracılığıyla 128 GT/s ham bit hızı ve çift yönlü olarak 512 GB/s'ye kadar hız sunma.

PAM4 (4 seviyeli Darbe Genlik Modülasyonu) sinyalini kullanma

Kanal parametrelerine ve erişime odaklanma

Düşük gecikme süreli ve yüksek güvenilirliğe sahip hedefler sunma

Güç verimliliğini artırma

Önceki tüm PCIe teknolojisi nesilleriyle geriye dönük uyumluluğun sürdürülmesi.