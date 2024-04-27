POCO F4, Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı - Son Dakika
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Teknoloji

POCO F4, Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı

POCO F4, Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı

Xiaomi, POCO F4 için Android 14 tabanlı HyperOS'u dağıtmaya başladı. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunuyor.

27.04.2024 17:09
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Ekim 2023'te Xiaomi, MIUI arayüz yazılımının yerini alacak HyperOS'u tanıttı. Önemli yenilikleri beraberinde getiren bu yazılım, ilk etapta en yeni amiral gemilerine sunuldu. Akabinde zamanla daha eski cihazlara da ulaşmaya başladı. Son olarak POCO F4 de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı. İşte ayrıntılar…

POCO F4 için Android 14 tabanlı HyperOS yayında

HyperOS, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar bir yana kilit ekranı için de daha fazla özelleştirme seçeneği getiriyor. Performans tarafında da kullanıcıları memnun eden yazılım, bir modele daha kavuşuyor.

POCO F4, Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı

Xiaomi, 2022 yılında piyasaya sürülen POCO F4 için Android 14 tabanlı HyperOS'u dağıtmaya başladı. OS 1.0.1.0.ULMMIXM yapı numarasıyla gelen bu güncelleme, ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için sunuldu. Önümüzdeki günlerde herkes için yayınlanacak.

Xiaomi'den üç yaşındaki modele HyperOS müjdesi!

POCO F4, piyasaya sürüldüğünde kutudan Android 12 ile çıktı. Akabinde Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesi aldı. Şimdi ise HyperOS ile buluştu.

Nisan, mayıs ve haziran aylarında HyperOS güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı;

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11

Redmi Note 11s

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11 Prime

Redmi Pad

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi mi 11

Xiaomi mi 11 Pro

Xiaomi mi 11 Ultra

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10 Pro

Xiaomi mi 10 Ultra

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? HyperOS güncellemesi aldınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji POCO F4, Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı - Son Dakika

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