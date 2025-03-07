Pokemon'a benzeyen cipse servet ödedi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Pokemon'a benzeyen cipse servet ödedi

Pokemon\'a benzeyen cipse servet ödedi

Çizgi film serisi Pokemon'un Charizard karakterine benzeyen cips açık artırmaya sunuldu. 60'dan fazla teklif verilen cips, 87 bin 840 dolara (Yaklaşık 3.2 milyon TL) alıcı buldu.

07.03.2025 15:38  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New Jersey merkezli bir müzayede evi olan Goldin, şimdiye kadar en şaşırtıcı satışlarından birini gerçekleştirdi. Unutulmaz çizgi film serisi Pokemon'un karakterlerinden biri olan Charizard'a benzeyen bir cips açık artırmaya sunuldu.

POKEMON'A BENZEYEN CİPS 88 BİN DOLARA SATILDI

Goldin, ilginç şekilli cipsin pazar günü 87 bin 840 dolara (yaklaşık 3.2 milyon TL)satıldığını duyurdu. Müzayede evi X hesabından yaptığı paylaşımda, 7 santimetre uzunluğundaki cipsin özelleştirilmiş bir Pokemon kartına yapıştırılmış bir şekilde kutuda korunduğu aktarıldı. Cipsin görseli ve satış fiyatı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Pokemon'a benzeyen cipse servet ödedi

60'DAN FAZLA TEKLİF ALDI

Müzayede evinin yaptığı açıklamada, "Sunulan ürün, Pokemon Charizard şeklinde 7,6 cm uzunluğunda bir Flamin' Hot Cheeto'dur. Özelleştirilmiş bir Pokemon kartına sabitlenmiş ve şeffaf bir kart saklama kutusunda muhafaza edilmiştir. İlk olarak 2018-2022 yılları arasında 1st & Goal Collectibles tarafından keşfedilip korunmuştur. 2024'ün sonlarında sosyal medya platformlarında büyük ilgi görmüştür." ifadelerine yer verildi. İlan bilgilerine göre, bu eşsiz cips için 60 teklif verildi. Kazanan teklif 72.000 dolar olup, üzerine eklenen alıcı primiyle fiyat toplam 87.840 dolara ulaştı.

Popüler kültür, Sosyal Medya, Teknoloji, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Pokemon'a benzeyen cipse servet ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ers Çky:
    beyinsizlikte zirve 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı

15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
15:11 ABD basını: Trump, İran’dan müzakere talebinde bulundu ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu
14:23 Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
14:11 Kamu davası açıldı TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
13:29 Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan’a girdi Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi
21:30 Suriye’de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
21:20 İşte en net görüntü: Fenerbahçe’nin yediği gol milimlerle ölçüldü İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü
21:16 İsrail’de halkın 44’ü Gazze’de ateşkes istiyor İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
21:15 Tayland’da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı Tayland'da dondurmanın içinden yılan kalıntısı çıktı
21:09 İran’da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası İran'da ülkenin en ünlü pop şarkıcısına kırbaç cezası
21:03 Acun Ilıcalı’dan kupadaki derbi için Galatasaray’a sürpriz çağrı Acun Ilıcalı'dan kupadaki derbi için Galatasaray'a sürpriz çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 16:06:52. #7.12#
SON DAKİKA: Pokemon'a benzeyen cipse servet ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.