Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Qualcomm, bir süredir Gen 3 ailesini genişletmek için çalışıyor. Son günlerde sızıntılarla gündemden düşmeyen Snapdragon 8s Gen 3 için resmi tanıtım gerçekleştirildi. Yonga setinin yapay zeka özelliklerine odaklanacağı ve 5G'de önemli adımlar atılacağı belirtildi.
Snapdragon 8s Gen 3 neler sunacak?
Qualcomm, yonga setinin 3,01 GHz'de çalışan bir Cortex-X4 ana çekirdeğine, 2,8 GHz'de çalışan dört Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 1,84 GHz'de çalışan üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip olacağını dile getirdi. Ayrıca TSMC'nin 4nm süreci üzerine inşa edildiğini belirtelim.
Ortaya çıkan yeni detaylar yonga setinin çeşitli özelliklerini de gözler önüne serdi. Akıllı telefon içerisinde üretken yapay zekayı mümkün kılacak 8s Gen 3, hem metin hem de görüntü işlemeye izin verecek. Bu destek sayesinde Google Gemini Nano ve Llama 2 gibi dilleri destekleyecek.
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Yonga setinin diğer özellikleri arasında gelişmiş görüntü işleme için yeni bir Cognitive (Bilişsel) ISP bulunuyor. Bu, kullanıcı deneyimini artırmak için fotoğraf genişletme, semantik arama ve sHDR kalitesinin 2 kat artması gibi çeşitli özellikleri beraberinde getiriyor. 4K HDR video desteği sunduğunu da belirtelim.
Qualcomm, gerçek zamanlı Donanım Hızlandırmalı Ray Tracing özelliğine sahip olduğunu söyledi. Ancak Global Illumination (Küresel Aydınlatma) özelliği bulunmuyor. Bu da görsel işlemede SD 8 Gen 3'ün gerisinde olduğunu gösteriyor.
Snapdragon 8s Gen 3 ayrıca daha hızlı hücresel bağlantı için Snapdragon X70 5G modeme yer veriyor. 5G ve Wi-Fi 7 desteği sunan bu modem, Qualcomm FastConnect 7800 Mobil Bağlantı Sistemine yer veriyor. Şirket Wi-Fi hızının 5,8 Gbps'ye destekleneceğini söyledi.
8s Gen 3'ün duyurulmasıyla birlikte gelecek nesil amiral gemisi telefonlarının daha hızlı, daha verimli ve daha güçlü olması bekleniyor. Yonga setinin kullanılacağı ilk telefon ise şimdilik belirsiz.
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Son Dakika › Teknoloji › Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri - Son Dakika
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