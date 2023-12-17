Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Rockstar Games'in 2018 yılında piyasaya sürdüğü Red Dead Redemption 2, kuşkusuz oyun dünyasının en popüler ve sevilen yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu başarısının altında yatan nedenlerden birisi, gerçekçiliğinin yüksek olması. Oyuncular, oyunun her bir ayrıntısının etkileyici olduğunu sıkça vurguluyorlar. Fakat kısa süre önce internet üzerinde dolaşan bir video, akıllarda soru işareti yarattı.

Red Dead Redemption 2'de kaybolan NPC, akıllarda soru işareti yarattı

Bildiğiniz üzere Red Dead Redempiton 2 oyunundaki NPC'ler yani yapay zeka tarafından kontrol edilen karakterler, davranışları, rutinleri ve etkileşimleri ile gerçekçi bir deneyim sunuyor. Bunun için örnek vermek gerekirse, kasabadaki bir NPC sabahları evinden çıkıp işine gidiyor, gün içinde çeşitli aktivitelerde bulunuyor ve akşam eve geri dönüyor. Bu ve bunun gibi gerçekçi davranışlar oyuncuları heyecanlandırıyor. Yakın zamanda Reddit'te bir kullanıcı tarafından paylaşılan bir video ise çok konuşuldu.

Coolest despawn I've ever seen

byu/intoner1 inreddeadredemption

Red Dead Redemption 2 hayranlarının bildiği üzere oyun içerisinde kamptan uzaklaştığınızda bir kişi sizi bulup, geri dönmenizi istiyor. Yukarıdan ulaşabileceğiniz videoya bakıldığında da bu durum yaşanıyor. Oyunun ana karakteri Arthur Morgan ile kamp üyelerinden Charles arasında bir diyalog geçiyor. Charles, Morgan'a kampa dönmeyi düşünüp düşünmediğini sorarken, bir at arabası yoldan geçiyor. Araba, Charles'ın tam önünden geçerken, Charles aniden ortadan kayboluyor.

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Bu video, Red Dead Redemption 2 toplulukları arasında yoğun tartışmalara yol açtı. Birçok kişi bu durumu oyun hatası olarak yorumladı. Ancak bazı oyuncular gerçeği fark edebildi. Sonuç şu ki bu aslında bir hata değil.

Videonun 0: 23 saniyesine bakacak olursanız, at arabasının önünde beyaz bir atın ilerlediğini görebilirsiniz. Bu atın binicisi ise Charles. Dolayısıyla gerçekte bir hata olmadığı ortaya çıkıyor. Charles, at arabasının tam geçtiği anda uzaklaşmaya başladığı için aniden kaybolduğu düşünüldü.

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