Geçen yıl tanıtılan ve kullanıma sunulan HyperOS güncellemesinin dağıtımı tüm hızıyla sürüyor. Şu sıralar daha çok giriş ve orta segment için yayınlanan yeni yapı çok yakında bir modele daha gelecek. Peki HyperOS güncellemesi alacak yeni Xiaomi modeli hangisi? İşte ayrıntılar!
Redmi Note 11 için HyperOS güncellemesi yolda
Xiaomiui'nin haberine göre 2022'de tanıtılan Redmi Note 11, Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesini almaya başlayacak. Yeni sürüm OS1.0.1.0.TGCMIXM yapı numarasıyla gelecek ve şubat ayının sonlarına doğru kullanıma sunulacak. Maalesef cihazın Android 14'ü alması beklenmiyor.
Redmi Note 11 için HyperOS güncellemesi ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayında olacak. Eğer sürümde bir problem görünmezse çok yakında genel kullanıma açılacak.
Xiaomi'nin sürpriz telefonu uydu bağlantısıyla geliyor!
Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.
Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.
Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.
HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.
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