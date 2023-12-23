Geçen aylarda Çin'de vitrine çıkan Redmi Note 13 serisinin global macerası için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkması beklenirken, kısa süre önce ortaya gelen yeni bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro modelinin performans testi sonuçlarını gözler önüne seriyor.
Redmi Note 13 Pro 5G Geekbench'te görüntülendi
Redmi Note 13 Pro 5G, 2312DRA50I model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.030, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 851 puan almayı başardı.
Akıllı telefonun Çin ve global sürümleri arasında herhangi bir teknik özellik veya tasarım farklılığının olması beklenmiyor. Son olarak akıllı telefonların 4 Ocak'ta tanıtılması planlanıyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 Pro 5G modelinin teknik özellikleri şöyle;
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Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 13 Pro 5G'nin performans testi sonuçları ortaya çıktı - Son Dakika
ÖzellikDeğerEkran6.67 inç, 1.5K (3200 x 1440 piksel), OLED, 120Hz yenileme hızı, 1800nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass VictusİşlemciSnapdragon 7s Gen 2RAM6GB, 8GB, 12GB, 16GB LPDDR5 RAMDepolama512GBGrafik BirimiAdreno 710İşletim SistemiAndroid 13Arka Kamera200 Megapiksel OIS Samsung HP3 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroÖn Kamera16 MegapikselBatarya5100mAhŞarj67W hızlı şarjBoyutlar163.56 x 74.67 x 8.38 mmAğırlık187 gramBağlantılar5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-CDiğer ÖzelliklerX-ekseni doğrusal motor, çift stereo hoparlör, IP54 su ve toz direnci, 3.5mm ses jakı, ekran içi parmak izi tarayıcı
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 13 Pro 5G'nin performans testi sonuçları ortaya çıktı - Son Dakika