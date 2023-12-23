Redmi Note 13 Pro 5G\'nin performans testi sonuçları ortaya çıktı

Geçen aylarda Çin'de vitrine çıkan Redmi Note 13 serisinin global macerası için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkması beklenirken, kısa süre önce ortaya gelen yeni bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro modelinin performans testi sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Redmi Note 13 Pro 5G Geekbench'te görüntülendi

Redmi Note 13 Pro 5G, 2312DRA50I model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.030, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 851 puan almayı başardı.

Akıllı telefonun Çin ve global sürümleri arasında herhangi bir teknik özellik veya tasarım farklılığının olması beklenmiyor. Son olarak akıllı telefonların 4 Ocak'ta tanıtılması planlanıyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 Pro 5G modelinin teknik özellikleri şöyle;

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