Rockstar Games\'in Steam Üzerinden Kazandığı Para ve Kopya Satış Sayıları

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Rockstar Games, dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda firmanın oyunlarından ne kadar hasılat yaptığı merak ediliyor. Son olarak Steam'den bununla ilgili bilgiler geldi. Böylelikle Rockstar Games'in Steam üzerinden kaç para kazandığı belli oldu. İşte GTA 5, RDR 2 kopya satış sayısı…

Rockstar Games kaç para kazandı? GTA 5 kopya satış sayısı

Steam tarafından paylaşılan verilere göre Rockstar Games, Steam'den şimdiye kadar toplamda 1,2 milyar dolar gelir sağladı. Diğer platformlar ile birlikte bu gelirin birkaç milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor.

Firmanın en fazla hasılat elde ettiği oyun ise 758,6 milyon dolar ile GTA 5 oldu. Hemen ardından onu 317,4 milyon dolar ile RDR 2 takip etti. Listenin devamında ise 46,3 milyon dolar ile GTA 4: The Complete Edition, 19,3 milyon dolar ile Max Payne 3 ve 17,9 milyon dolarla Red Dead Online yer aldı.

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En fazla kopya satan oyun ise tahmin edebileceğiniz üzere 35,1 milyon ile GTA 5 oldu. RDR 2 12,9 milyon kopya satış ile ikinci sırada. GTA 4: The Complete Edition 7,3 milyon, Max Payne 3 2,6 milyon ve Red Dead Online ise 1,8 milyon sattı.

En çok satan Rockstar Games oyunları şu şekilde sıralandı;