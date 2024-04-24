Rockstar Games'in Steam Üzerinden Kazandığı Para ve Kopya Satış Sayıları - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Rockstar Games'in Steam Üzerinden Kazandığı Para ve Kopya Satış Sayıları

Rockstar Games\'in Steam Üzerinden Kazandığı Para ve Kopya Satış Sayıları

Rockstar Games, Steam üzerinden toplamda 1,2 milyar dolar gelir elde etti. En çok hasılatı GTA 5 yaparken, RDR 2 de büyük bir satış başarısı gösterdi. GTA 4: The Complete Edition, Max Payne 3 ve Red Dead Online da gelir elde eden oyunlar arasında yer aldı.

24.04.2024 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rockstar Games, dünyanın en büyük oyun şirketleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda firmanın oyunlarından ne kadar hasılat yaptığı merak ediliyor. Son olarak Steam'den bununla ilgili bilgiler geldi. Böylelikle Rockstar Games'in Steam üzerinden kaç para kazandığı belli oldu. İşte GTA 5, RDR 2 kopya satış sayısı…

Rockstar Games kaç para kazandı? GTA 5 kopya satış sayısı

Steam tarafından paylaşılan verilere göre Rockstar Games, Steam'den şimdiye kadar toplamda 1,2 milyar dolar gelir sağladı. Diğer platformlar ile birlikte bu gelirin birkaç milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor.

Rockstar Games'in Steam Üzerinden Kazandığı Para ve Kopya Satış Sayıları

Firmanın en fazla hasılat elde ettiği oyun ise 758,6 milyon dolar ile GTA 5 oldu. Hemen ardından onu 317,4 milyon dolar ile RDR 2 takip etti. Listenin devamında ise 46,3 milyon dolar ile GTA 4: The Complete Edition, 19,3 milyon dolar ile Max Payne 3 ve 17,9 milyon dolarla Red Dead Online yer aldı.

Counter-Strike 2 için akılalmaz iddia! 100 oyuncudan 95'i…

En fazla kopya satan oyun ise tahmin edebileceğiniz üzere 35,1 milyon ile GTA 5 oldu. RDR 2 12,9 milyon kopya satış ile ikinci sırada. GTA 4: The Complete Edition 7,3 milyon, Max Payne 3 2,6 milyon ve Red Dead Online ise 1,8 milyon sattı.

En çok satan Rockstar Games oyunları şu şekilde sıralandı;

Oyun AdıHasılatKopya SatışGrand Theft Auto (GTA) 5758,6 milyon dolar35,1 milyonRed Dead Redemption (RDR) 2317,4 milyon dolar12,9 milyonGrand Theft Auto (GTA) 4: The Complete Edition46,3 milyon dolar7,3 milyonMax Payne 319,3 milyon dolar2,6 milyonRed Dead Online17,9 milyon dolar1,8 milyon

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Rockstar Games, Max Payne, GTA 5, Steam, Oyun, Teknoloji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rockstar Games'in Steam Üzerinden Kazandığı Para ve Kopya Satış Sayıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 02:10:28. #1.12#
SON DAKİKA: Rockstar Games'in Steam Üzerinden Kazandığı Para ve Kopya Satış Sayıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement