Samsung, orta ve üst segment için ürettiği modellerle akıllı telefon dünyasında hatırı sayılır bir pay elde etti. Bu gidişatı sürdürmek isteyen şirket, orta seviye bir modelini daha kullanıcılarının beğenisine sundu. Samsung Galaxy F15 sahne aldı. İşte modele ilişkin detaylar…
Samsung Galaxy F15, MediaTek Dimensity 6100+ ile geliyor
Samsung, küresel pazarda da yer alması beklenen Galaxy F15 modelini tanıttı. Cihaz, MediaTek'in orta sınıf işlemcisi Dimensity 6100+ yer alıyor. Ön panelde ise su damlası çentikli 6,6 inç 1080×2340 90 Hz AMOLED ekran bulunuyor.
Arka panelde üçlü bir kamera dizilimi karşılıyor. 50 Megapiksel ana kameraya 5 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel makro lens yer alıyor. Ön tarafta ise 13 Megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor. Ek olarak tasarımda güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor.
Samsung Unpacked tarihi ortaya çıktı! Neler tanıtılacak?
6.000 mAh pil ile sahne alacak model, 25W hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 14 One UI 6 ile gelecek olan modelin Ash Black, Groovy Violet ve Jazzy Green renk seçenekleri bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 156 dolar veya 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla 175 dolar olarak fiyatlandırılıyor.
Peki siz Samsung'un orta sınıf modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy F15: Orta Seviye Bir Model Daha Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu - Son Dakika
Google ve OpenAI arasındaki yapay zeka tabanlı sohbet botu yarışına Amazon destekli Anthropic da katıldı. Anthropic, Claude 3 adlı yapay zeka modelini tanıtarak, rakiplerini geride bıraktığını iddia etti. Claude 3, metin sohbetinin yanı sıra fotoğraf ve belge analizi gibi yeni özellikler sunuyor. Anthropic, OpenAI'nin ChatGPT'si gibi liderlerle rekabet etmeyi ve üretken yapay zeka alanında pay sahibi olmayı hedefliyor.
Nissan, İngiltere'deki eski elektrikli Leaf modellerinde telefon uygulamasının kullanıma kapanacağını duyurdu. Bu karar, 2G hatlarının kapatılmasından kaynaklanıyor. Yaklaşık 3 bin Leaf sahibinin etkileneceği düşünülürken, bu durum Nissan'a duyulan güveni azaltabilir. Şirket, klima kontrolü gibi fonksiyonların arabaya yerleşik olduğunu belirtti.
Çin, dünyanın en büyük video gözetim ağı olan Skynet'i Ay'a taşıyarak, uzaydaki en büyük gözetim ağını oluşturmayı planlıyor. Bu, Çin'in Ay'daki gelecek varlıklarını korumak ve Ay'daki faaliyetleri izlemek amacıyla tasarlanmış bir proje olacak. Skynet (Tianwang), Çin'in hemen hemen her yerini kapsayan 600 milyondan fazla kamera içeren, dünyadaki en büyük video gözetim ağı olarak biliniyor. Çin'in Ay gözetim sistemi, Ay araştırma istasyonu için optik gözetim sistemini inşa etme ve işletme konusunda Skynet'ten öğrenilen derslerden yararlanacak. Sistemin temeli, yüksek performanslı güvenlik kameraları olacak. Bu kameralar, görünür ışık veya kızılötesi bölgelerde çalışacak ve yapay zeka destekli çiplerle donatılacak. Bu girişim, Çin ve ABD'nin Ay'ın güney kutbunda uluslararası üsler kurma planları ile paralellik gösteriyor. Ay'ın sınırlı ve potansiyel olarak yoğunlaşmış su kaynaklarına yönelik rekabet ve çatışma olasılığı, uzay yolculuğu yapan uluslar arasında endişelere yol açıyor. Uluslararası hukuk, Ay yüzeyinde silah yerleştirmeyi yasaklıyor ve her iki ülke de Ay keşif programlarının tamamen barışçıl olduğunu tekrar tekrar vurguluyor. Bu proje, Ay'daki ve uzaydaki insan varlığının geleceğini nasıl etkileyebilir?
AB Komisyonu, iPhone ve iPad kullanıcılarına yönelik müzik uygulamaları konusunda Apple'a 1,8 milyar euro para cezası verdi. Apple'ın uygulama geliştiricilerine kısıtlamalar uyguladığı belirlendi. Bu, AB Komisyonu'nun teknoloji şirketlerine verdiği üçüncü büyük ceza oldu.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan süper derin sondaj kuyusu, 10.000 metre derinliği aşarak Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım atmıştır. Kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması beklenmektedir ve Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşımaktadır.
Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir.
Son günlerde Epic Games platformunun hacklenme vakasında önemli gelişmeler yaşandı. Mogilevich adlı hacker grubu, Epic'in sunucularına sızarak kullanıcı verilerine ulaştıklarını açıkladı. Ancak grup, son açıklamasında bu olayın gerçekleşmediğini ve yalan söylediklerini iddia etti. Epic Games ise herhangi bir hack vakası yaşanmadığını belirtti. Mogilevich'in veri sattığı iddiası ise henüz kanıtlanmış değil. Bu gelişmeler, olayın gerçekliği konusunda şüpheleri artırdı.
Sony Interactive Entertainment, PlayStation için piyasaya sürdüğü oyunları bilgisayar platformu için de çıkarmaya devam ediyor. Şirketin son olarak Ghost of Tsushima oyununu da PC kullanıcılarıyla buluşturacağı iddia ediliyor. Oyunun 5 Mart'ta duyurulması bekleniyor.
Xiaomi, 15 serisi için yeni detaylar paylaştı. Serinin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı özelliğiyle dikkat çekeceği belirtiliyor. Ayrıca seride Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi kullanılacak ve 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel bulunacak.
OnePlus, amiral gemisi akıllı telefon piyasasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Marka, yakın zamanda OnePlus 13 modelini piyasaya sürecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile güçlendirilecek olan OnePlus 13, selefine göre yüzde 46 daha fazla performans sağlayacak. Ayrıca, 6.75 inç boyutunda OLED ekran ve 108 Megapiksel + 50 Megapiksel + 48 Megapiksel + 13 Megapiksel kameralarla gelecek.
Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, Polestar Phone adını taşıyan akıllı telefonunu yakında piyasaya sürecek. Telefonun tasarımı ve teknik özellikleri, Meizu 21 Pro'ya benzerlik gösterecek. Polestar Phone, Meizu 21 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?