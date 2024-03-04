Samsung Galaxy F15: Orta Seviye Bir Model Daha Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu

Çin, Ay'da Skynet 2.0 ile en büyük gözetim ağını kurmayı planlıyor

Çin, dünyanın en büyük video gözetim ağı olan Skynet'i Ay'a taşıyarak, uzaydaki en büyük gözetim ağını oluşturmayı planlıyor. Bu, Çin'in Ay'daki gelecek varlıklarını korumak ve Ay'daki faaliyetleri izlemek amacıyla tasarlanmış bir proje olacak. Skynet (Tianwang), Çin'in hemen hemen her yerini kapsayan 600 milyondan fazla kamera içeren, dünyadaki en büyük video gözetim ağı olarak biliniyor. Çin'in Ay gözetim sistemi, Ay araştırma istasyonu için optik gözetim sistemini inşa etme ve işletme konusunda Skynet'ten öğrenilen derslerden yararlanacak. Sistemin temeli, yüksek performanslı güvenlik kameraları olacak. Bu kameralar, görünür ışık veya kızılötesi bölgelerde çalışacak ve yapay zeka destekli çiplerle donatılacak. Bu girişim, Çin ve ABD'nin Ay'ın güney kutbunda uluslararası üsler kurma planları ile paralellik gösteriyor. Ay'ın sınırlı ve potansiyel olarak yoğunlaşmış su kaynaklarına yönelik rekabet ve çatışma olasılığı, uzay yolculuğu yapan uluslar arasında endişelere yol açıyor. Uluslararası hukuk, Ay yüzeyinde silah yerleştirmeyi yasaklıyor ve her iki ülke de Ay keşif programlarının tamamen barışçıl olduğunu tekrar tekrar vurguluyor. Bu proje, Ay'daki ve uzaydaki insan varlığının geleceğini nasıl etkileyebilir?