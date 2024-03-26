Tablet pazarındaki çalışmalarını sürdüren Samsung, bugün sessiz sedasız yenilenen Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelini tanıttı. Orta segment teknik özellikleriyle ve şık tasarımıyla öne çıkan tablet kullanıcılara neler sunuyor? İşte Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellikleri ve daha fazlası!
Galaxy Tab S6 Lite (2024) özellikleri
Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinde 10,6 inçlik bir panel bizleri karşılıyor. Ekran; WUXGA çözünürlük sunarken, sektör standartlarına göre normal sayılabilecek çerçevelerle ve S-Pen desteğine sahip olacak.
Tabletin arka panelinde 8 Megapiksellik bir kamera ve önde ise 5 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Bununla birlikte çift hoparlör ve Dolby Atmos desteklerini de bünyesinde barındırıyor. Öte yandan işlemcisinin ismi açıklanmasa da önceki raporlara göre Exynos 1280'den güç alacağını söylemek mümkün.
Samsung, gözünü yükseğe dikti! NVIDIA rakibi yapay zeka çipi için ilk adımı attı
Üründe 4 GB RAM ve 64 veya 128 GB dahili depolama seçenekleri bizleri karşılıyor. Depolamada artırıma imkan veren microSD kart yuvası da cihazda bulunuyor. 14 saate kadar pil kullanımı sunduğu iddia edilen 7.040 mAh'lik bataryadan beslenen tablet kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi tabanlı OneUI 6.1 arayüzünü çalıştıracak.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) modelinin WiFi ve LTE olmak üzere iki versiyonu bulunuyor. Gri, Nane ve Pembe renk seçeneklerine sahip olan tabletin fiyat etiketi ise şimdilik açıklanmadı.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2023 yılında, yerli ve yabancı 16 bin 433 patent, 3 bin 400 faydalı model, 183 bin 149 marka ve 58 bin 76 tasarım olmak üzere toplam 261 bin 58 başvuru yapıldı. İstanbul, patent başvurularında 3 bin 526 başvuru ile ilk sırada yer aldı. Uluslararası patent başvurularında ise yüzde 25 artış yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldiği programda Türk milletinin havacılık alanında gerçekleştirdiği başarıları vurguladı. Realme, akıllı telefon işindeki çalışmalarına devam ediyor. Çinli üreticinin bir sonraki hedefi ise Realme GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürmek. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen raporlar modelle ilgili kritik teknik detayları ortaya koyuyor. Realme GT Neo 6 SE'nin canlı görüntüsü lansman öncesi ortaya çıktı. Buna göre telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Ön tarafta ise sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel bizleri karşılayacak. Ürünün ekran konusunda bir hayli iddialı olduğunu belirtelim. Zira telefonun BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceğini söyleyelim. Bu panel, 1,5K çözünürlük sunacak ve 0,5 – 120 Hz uyarlanabilir tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, ekran 6.000 nit tepe parlaklıkla gelse de global 1.600 nit parlaklığa sahip olacak. Cihazda kullanılacak işlemci Snapdragon 7+ Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak telefonun nisan ayında piyasaya sürüleceğini belirtelim. Apple'ın alternatif uygulama mağazaları için yeni ücret yapısı, Avrupa Komisyonu tarafından DMA'ya uymayabileceği gerekçesiyle soruşturma altına alındı. Bu durum, küçük geliştiriciler için endişe kaynağı olabilir. Apple'ın yeni iPhone 16 Pro modelinde kullanılacak olan Apple A18 Pro işlemcisinin Geekbench puanları sızdırıldı. Yapılan testlerde, A17 Pro'ya kıyasla yüzde 22 ve yüzde 28 daha hızlı olduğu görüldü. Bu da yeni modelin en azından kağıt üzerinde yüzde 20'lik bir performans artışı sağlayacağını gösteriyor. Ayrıca, iPhone 16 serisinde ekran altı Face ID teknolojisinin kullanılmayacağı belirtildi. Xiaomi, otomotiv sektörüne giriş yaparak SU7 modelini tanıttı. Şirketin CEO'su Lei Jun, aracın fiyatının 69 bin doların üzerinde olmayacağını açıkladı. Xiaomi'nin SU7 modeli, 28 Mart'ta tüm detaylarıyla duyurulacak. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin önümüzdeki hafta sonu boyunca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S üzerinden ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu. Etkinlik 28 Mart Perşembe günü başlayacak ve 1 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Ücretsiz deneme sürümüne erişmek için abonelik gerekmeyecek, ancak toplam oyun süresi 5 saatle sınırlı olacak. Oyunun yenilenen hali ve güncellemeleri de gösterilecek. Exitcom Recycling ve Co-Founder Academy iş birliğiyle, mühendislik ve diğer alanlardaki öğrencilere yönelik Exitcom Campus programı, staj ve istihdam fırsatları sunarak sürdürülebilirlik bilinci ve yenilikçi beceriler kazandırmak amacıyla duyuruldu. Program, yeşil teknoloji, sürdürülebilir enerji, elektrikli araçlar gibi konularda detaylı ve çeşitlendirilmiş bir müfredat sunmaktadır. Katılımcılar, ileri düzey yetkinlik dersleri, uygulamalı teknik eğitimler, mentorluk görüşmeleri ve bitirme projesi hazırlama süreciyle bilgilerini uygulama fırsatı bulacaklar. Programı tamamlayan her katılımcı, Exitcom Campus Başarı Sertifikası ve Co-Founder Academy Katılım Sertifikası almaya hak kazanacak. Ayrıca, program girişimcilik, sürdürülebilir iş modelleri, etkili zaman yönetimi gibi konularda da bilgi sunmaktadır. Exitcom Campus, sürdürülebilir teknolojiler ve yenilenebilir enerji konusunda kariyer yapmak isteyen herkesi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyor. Çinli üretici Xiaomi, HyperOS güncellemesinin dağıtımını hızla sürdürüyor. Redmi Note 13, Redmi 13C/POCO C65 ve Redmi Note 11 Pro 5G/POCO X4 Pro 5G modelleri için yeni güncelleme kullanıma sunuldu. Güncelleme, Şubat 2024 güvenlik yamasını içeriyor ve boyutu 4 ila 5 GB arasında değişiyor. HyperOS, daha az güç tüketen ve daha az bellek kullanan bir yapıya sahip olacak. Apple, macOS Sonoma 14.4.1'i pazartesi akşamı indirmeye sundu. Bu güncelleme, USB-C hub'larının ve Java uygulamalarının sorunlarını düzeltiyor ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. macOS Sonoma 14.4.1, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
ÖzellikAyrıntılarEkran10,6 inç WUXGA, S-Pen uyumluArka Kamera8MP tek kamera sensörüÖn Kamera5MP selfie kamerasıSesAKG ayarlı çift hoparlörler, Dolby Atmos desteğiİşlemciSekiz çekirdekli (2,4 GHz ve 2 GHz), Exynos 1280Depolama64 GB veya 128 GB dahili depolama, microSD kart yuvasıRAM4 GB RAMPil7.040mAh, 14 saat pil ömrü iddiasıİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OneUI 6.1Renk SeçenekleriOxford Gri, Nane, Şifon PembeBağlantıWiFi, LTEDiğer ÖzelliklerSamsung DeX, Knox
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Türk Patent ve Marka Kurumu'na 2023 yılında, yerli ve yabancı 16 bin 433 patent, 3 bin 400 faydalı model, 183 bin 149 marka ve 58 bin 76 tasarım olmak üzere toplam 261 bin 58 başvuru yapıldı. İstanbul, patent başvurularında 3 bin 526 başvuru ile ilk sırada yer aldı. Uluslararası patent başvurularında ise yüzde 25 artış yaşandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldiği programda Türk milletinin havacılık alanında gerçekleştirdiği başarıları vurguladı.
Realme, akıllı telefon işindeki çalışmalarına devam ediyor. Çinli üreticinin bir sonraki hedefi ise Realme GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürmek. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmazken, bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen raporlar modelle ilgili kritik teknik detayları ortaya koyuyor. Realme GT Neo 6 SE'nin canlı görüntüsü lansman öncesi ortaya çıktı. Buna göre telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Ön tarafta ise sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel bizleri karşılayacak. Ürünün ekran konusunda bir hayli iddialı olduğunu belirtelim. Zira telefonun BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceğini söyleyelim. Bu panel, 1,5K çözünürlük sunacak ve 0,5 – 120 Hz uyarlanabilir tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, ekran 6.000 nit tepe parlaklıkla gelse de global 1.600 nit parlaklığa sahip olacak. Cihazda kullanılacak işlemci Snapdragon 7+ Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak telefonun nisan ayında piyasaya sürüleceğini belirtelim.
Apple'ın alternatif uygulama mağazaları için yeni ücret yapısı, Avrupa Komisyonu tarafından DMA'ya uymayabileceği gerekçesiyle soruşturma altına alındı. Bu durum, küçük geliştiriciler için endişe kaynağı olabilir.
Apple'ın yeni iPhone 16 Pro modelinde kullanılacak olan Apple A18 Pro işlemcisinin Geekbench puanları sızdırıldı. Yapılan testlerde, A17 Pro'ya kıyasla yüzde 22 ve yüzde 28 daha hızlı olduğu görüldü. Bu da yeni modelin en azından kağıt üzerinde yüzde 20'lik bir performans artışı sağlayacağını gösteriyor. Ayrıca, iPhone 16 serisinde ekran altı Face ID teknolojisinin kullanılmayacağı belirtildi.
Xiaomi, otomotiv sektörüne giriş yaparak SU7 modelini tanıttı. Şirketin CEO'su Lei Jun, aracın fiyatının 69 bin doların üzerinde olmayacağını açıkladı. Xiaomi'nin SU7 modeli, 28 Mart'ta tüm detaylarıyla duyurulacak.
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin önümüzdeki hafta sonu boyunca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S üzerinden ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu. Etkinlik 28 Mart Perşembe günü başlayacak ve 1 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Ücretsiz deneme sürümüne erişmek için abonelik gerekmeyecek, ancak toplam oyun süresi 5 saatle sınırlı olacak. Oyunun yenilenen hali ve güncellemeleri de gösterilecek.
Exitcom Recycling ve Co-Founder Academy iş birliğiyle, mühendislik ve diğer alanlardaki öğrencilere yönelik Exitcom Campus programı, staj ve istihdam fırsatları sunarak sürdürülebilirlik bilinci ve yenilikçi beceriler kazandırmak amacıyla duyuruldu. Program, yeşil teknoloji, sürdürülebilir enerji, elektrikli araçlar gibi konularda detaylı ve çeşitlendirilmiş bir müfredat sunmaktadır. Katılımcılar, ileri düzey yetkinlik dersleri, uygulamalı teknik eğitimler, mentorluk görüşmeleri ve bitirme projesi hazırlama süreciyle bilgilerini uygulama fırsatı bulacaklar. Programı tamamlayan her katılımcı, Exitcom Campus Başarı Sertifikası ve Co-Founder Academy Katılım Sertifikası almaya hak kazanacak. Ayrıca, program girişimcilik, sürdürülebilir iş modelleri, etkili zaman yönetimi gibi konularda da bilgi sunmaktadır. Exitcom Campus, sürdürülebilir teknolojiler ve yenilenebilir enerji konusunda kariyer yapmak isteyen herkesi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyor.
Çinli üretici Xiaomi, HyperOS güncellemesinin dağıtımını hızla sürdürüyor. Redmi Note 13, Redmi 13C/POCO C65 ve Redmi Note 11 Pro 5G/POCO X4 Pro 5G modelleri için yeni güncelleme kullanıma sunuldu. Güncelleme, Şubat 2024 güvenlik yamasını içeriyor ve boyutu 4 ila 5 GB arasında değişiyor. HyperOS, daha az güç tüketen ve daha az bellek kullanan bir yapıya sahip olacak.
Apple, macOS Sonoma 14.4.1'i pazartesi akşamı indirmeye sundu. Bu güncelleme, USB-C hub'larının ve Java uygulamalarının sorunlarını düzeltiyor ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. macOS Sonoma 14.4.1, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?