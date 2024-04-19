Samsung Galaxy Z Flip 6 Geekbench testinde görüntülendi

Teknoloji

Samsung, normal akıllı telefonlar bir yana katlanabilir modeller üzerinde de çalışıyor. Bu doğrultuda şirket, bu yıl Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Bu cihazlar için şimdiye kadar önemli iddialar ortaya atıldı. Son olarak Galaxy Z Flip 6, Geekbench performans testinde görüntülendi. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy Z Flip 6, Geekbench veri tabanında

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan popüler bir yazılımdır. Katlanabilir telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.

Samsung Galaxy Z Flip 6'nın Geekbench raporuna baktığımızda cihazın 8 GB RAM ile geleceği ve Android 14 işletim sisteminde çalışacağı görülüyor. Bununla birlikte telefonun Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağı bilgisi de mevcut.

Bu fiyata bu özellikler halis mi? vivo T3x 5G tanıtıldı!

Galaxy Z Flip 6, GPU bakımından Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir performans sergiledi. Bu doğrultuda katlanabilir Android amiral gemisinden beklentiler bir hayli yükseldi. Galaxy Z Flip 6'nın temmuz veya ağustos ayında duyurulması ve akabinde satışa sunulması bekleniyor. Büyük bir ilgiyle karşılaşıp karşılaşmayacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.