Katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Samsung cephesinde Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modelleri için geri sayım başladı. Cihazlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ve raporların ortak noktası seleflerine göre ciddi iyileştirmelerle geleceği yönünde. Son gelen bilgiler Samsung Galaxy Z Flip 6'nın teknik özelliklerini ve çıkış tarihini gözler önüne seriyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri ve çıkış tarihi!
Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri ve çıkış tarihi
Şirkete yakın kaynaklardan Anthony, yaklaşan Galaxy Z Flip 6 modelinin teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre katlanabilir telefon selefine göre 0,5 inçlik bir artışla 3.9 inçlik bir kapak ekranla vitrine çıkacak. Bununla birlikte cihazda 6.7 inç boyutlarında ana ekranın mevcut olması bekleniyor. Söz konusu panellerin Gorilla Glass Armor teknolojisiyle korunacağını belirtelim.
Akıllı telefona güç veren işlemci Snapdragon 8 Gen 3'ün Galaxy modelleri için modifiye edilmiş bir sürümü olacak. Bunun yanı sıra katlanabilir telefonda geliştirilmiş menteşe tasarımı bizleri karşılayacak ve bu da kullanım ömrünü artıran etkenlerden birisi olacak.
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Sızdırılan bilgilere baktığımızda kamera tarafında da bazı iyileştirmelerin olması söz konusu. Buna göre cihazda 50 Megapiksel ana ve 12 Megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu mevcut olacak.
Galaxy Z Flip 6'da 12 GB'a kadar RAM mevcut olacak. 7 yıla kadar güncelleme desteği alacak telefonda 4000 mAh'lik bir batarya kullanılacak. Z Flip 5'in geçen sene temmuzda tanıtıldığını dikkate alırsak, yeni modelin de benzer tarihlerde kullanıcıların karşısına çıkması söz konusu.
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Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Z Flip 6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
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