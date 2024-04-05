Bir akıllı telefon satın almadan önce dikkat ettiğimiz detaylardan birisi de güncelleme desteği diyebiliriz. Bu öylesine önemli bir unsurdur ki bazı markalar üst düzey modeller üretmesine rağmen yazılım desteği konusunda sınıfta kaldıkları için tercih edilmeyebilirler. Samsung da güncelleme desteği konusunda en aktif şirketlerden birisi ve özellikle son yıllardaki politikalarıyla artık daha uzun süreler sunuyor. Marka son olarak sevilen bir modelinin yazılım desteğini sonlandırdı.
Samsung Galaxy Z Flip LTE için güncelleme desteği sonlandı
Donanımsal açıdan yeni yapıları çalıştırması mümkün görünmeyen cihazların fişini çekmeye devam eden Samsung, 2020'de piyasaya sürülen Galaxy Z Flip'in güncelleme desteğini sonlandırdı. Bu, katlanabilir telefonun bundan böyle Android güncellemeleri ve güvenlik eklerini almayacağı anlamına geliyor.
Öncelikle yazılım desteğini kaybeden modelin katlanabilir telefonun LTE sürümü olduğunu belirtelim. Yani bundan altı ay sonra piyasaya sürülen 5G'li versiyonu eskisi kadar sık olmasa da bir süre daha Samsung tarafından desteklenmeye devam edecek.
Ev aletlerinde yeni dönem! Samsung Bespoke AI neler sunuyor?
Bilindiği üzere akıllı telefon sektöründe güncelleme desteği konusunda artık daha kullanıcı dostu kararlar alınıyor. Örneğin; bundan birkaç yıl öncesi ortalama 2-3 sene olan yazılım desteği 2024 itibariyle 4-5 yıl arasında değişiyor. Hatta bazı markalar işi bir adım öteye taşıyarak bu desteği 7 yıla kadar çıkarabiliyorlar.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Samsung Galaxy Z Flip LTE özellikleri şöyle;
Ekran: 6,7 inç katlanabilir Dinamik AMOLED, 1,1 inç kapak ekranı
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 855+
Bellek: 8GB
Depolama: 256GB (genişletilemez)
Arka Kameralar: 12MP geniş + 12MP ultra geniş
Ön Kamera: 10 MP
Pil: 3300 mAh
Şarj: 15W kablolu, 9W kablosuz
İşletim Sistemi: Tek Kullanıcı Arayüzü ile Android 10
Diğer: Yana monteli parmak izi sensörü
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Z Flip LTE için güncelleme desteği sonlandı - Son Dakika
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD), 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Lojistikten finansa, alışverişten sağlığa kadar pek çok farklı alanı etkileyen yapay zeka teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sektörler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Merkezi de yapay zeka konusunu gündemine alarak, 16-17 Nisan tarihlerinde uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek. SBD Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç'in temsil edeceği oturuma, TBL Legal'den Av. Burcu Tümer, Smart Advice Financial Technologies'den Onur Yurtsever ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim Yazıcı da konuşmacı olarak katılacaklar. 17 Nisan'da BAU Future Campus'te düzenlenecek olan oturumun konusu 'Türkiye'de Sigorta Sektörünün Dönüşümü ve Sigorta Ekosisteminde Yapay Zeka Odaklı Çözümler, Uygulamalar, Trendler' olacak. Future AI Summit'24'te teknoloji uzmanlarından girişimcilere, alanında uzman lider global şirketlerden sektörlerin önde gelen temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelecek. Organizasyonda; yapay zeka ile ilgili yenilikçi bir perspektif kazandırmayı hedefleyen paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara farklı bir deneyim sunulması planlanıyor. - İSTANBUL
vivo X100s Pro modeli, PD2324 numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Telefonun özellikleri arasında MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 6.78 inç ekran, 50 MP üçlü arka kamera ve 5400 mAh pil bulunuyor.
Co-Founder Academy ve Skilled Hub iş birliğiyle, oyun geliştirme alanında kendinizi geliştirmek ve sektörde bir adım öne çıkmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. fillstudyo'nun kurucusu ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde deneyimli bir eğitmen olan Zafer Masalcı liderliğinde gerçekleşecek olan 3 aylık online Unreal Engine 5 oyun geliştirme programımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Program, bugünden itibaren başvurulara açık olup, son başvuru tarihi 10 Mayıs olarak belirlendi. Bu özel program, katılımcılara Unreal Engine 5 ve oyun geliştirme süreçlerinde derinlemesine bilgi ve pratik beceriler kazandıracak 132 saatlik yoğun bir eğitim sürecini kapsıyor.
Dünyaca ünlü oyun şirketi Ubisoft, her sene gerçekleştirdiği Forward etkinliğini bu yıl da sürdürecek. Ubisoft Forward etkinliği 10 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde gerçekleşecek. Etkinlikte Ubisoft'un yeni oyunları ve güncellemeleri tanıtılacak.
Apple'ın Project Titan olarak adlandırılan elektrikli otomobil ve akıllı saatler için yeni nesil ekran teknolojisini rafa kaldırması sonucunda şirketin 600'den fazla çalışanını işten çıkardığı iddia ediliyor. İşten çıkarılan çalışanların bir kısmının yapay zeka bölümüne geçirildiği belirtiliyor. Apple'ın bu konuda sağladığı destekler ve yeniden yapılanma süreci hakkında ise henüz bilgi bulunmamaktadır.
SEO Vibes on Tour etkinliği, 18 Nisan 2024 tarihinde dijital dünyanın profesyonellerini bir araya getirmek üzere İstanbul'da gerçekleşecek. Worldef, SEOUP ve ContentUP partnerliğinde WhitePress tarafından düzenlenen organizasyonun, katılımcılarına networkünü genişletme fırsatı sunması ve sektörel yeniliklere ışık tutması bekleniyor. Etkinlikte konuşmacılar arasında Mertcan İşler, Batuhan Durmaz, Yağmur Şimşek, Dilara Dağıstanlı, Tolga Sonışık, Emrah Pamuk, Sedat Ateş, Bora Denizci, Büşra Çildaş, Murat Şahin ve Mert Erkal gibi dijital dünyanın öne çıkan isimleri yer alacak. Etkinlik, İstanbul/Şişli'de bulunan The Point Hotel Barbaros'da düzenlenecek ve bilet satışları WhitePress üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Apple'ın katlanabilir iPhone modelinin tanıtım tarihi, son raporlara göre 2026'nın dördüncü çeyreğinden 2027'nin ilk çeyreğine ertelendi. Bu erteleme kararıyla birlikte telefon, Samsung Galaxy Z Fold 9 ile benzer tarihlerde piyasaya sürülecek. Ayrıca, katlanabilir iPhone'un daha az katlanma izi gösteren bir ekranla ve daha hafif bir yapıyla geleceği belirtiliyor. Apple'ın sağlamlık endişeleri nedeniyle Galaxy Z Flip benzeri bir konsepti rafa kaldırarak Galaxy Z Fold benzeri bir ürün üzerinde çalışabileceği de söyleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?