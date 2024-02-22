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Özellikle son yıllarda Samsung katlanabilir telefon teknolojisinde büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Açıklanan son haberlere göre Samsung'un en yeni katlanabilir paneli MIL-STD-810 olarak bilinen ABD Savunman Bakanlığı Test Yöntemi Standardından onay aldı. Duyurulan bu habere göre Samsung'un katlanabilir panelleri artık daha zorlu koşullara dayanıklı. İşte Samsung'un askeri dayanıklılık onayı alan katlanabilir paneli…

Samsung katlanabilir OLED paneller için askeri sertifikayı alan ilk şirket oldu

Samsung, Galaxy Z Fold5'te kullanılan ekrana benzer olan 7.6-inçlik katlanabilir panelinin MIL-STD-810 sertifikasını almaya hak kazandığını duyurdu. Bu sertifikaya göre, yeni ekran, aşırı sıcaklık değişimlerine, ağır koşullara dayanıklı olacak ve hasar görmeden çalışmaya devam edecek bir ürün olarak piyasaya sunuldu.

Ayrıca, şirketin iddiasına göre, Samsung'un en yeni katlanabilir paneli OLED paneller arasında bu askeri sertifikayı alan ilk ürün oldu ve bu sayede Samsung da katlanabilir OLED paneller için MIL-STD-810 sertifikasını alan dünyadaki ilk şirket olma hakkını kazandı.

Samsung'dan yuvarlanabilir ve katlanabilir telefon hamlesi!

Test süreci boyunca yeni ürün -10°C sıcaklıkta suya maruz kaldıktan sonra 6mm buz tabakasıyla kaplanır ve dört saat boyunca bu koşullardan başarıyla çalışarak geçerse nemli ortam gibi daha da zorlu koşullara gönderilir. Panel daha sonrasında her defasında 2 saat olmak üzere toplamda 3 kere -32 ve +63 derece arasında ortam sıcaklığında tutulur.

Dahası Samsung'un yeni paneli stres testlerine tabii tutulur. Bu testler 1.22 metreden, yani telefon aramalarında tuttuğumuz gibi gerçek kullanım, 26 kez düşürülerek yüksekliğinde gerçekleşir. Ayrıca, katlanabilir panelin pilot adayları için dizayn edilmiş G testinde 10.5G basınçtan başarı ile geçmesi beklenir.

Sertifikayı yeni almış olmasına rağmen, şirket tarafından yapılan duyurulara göre katlanabilir cihazların şu anda da herhangi bir dayanıklılık eksikliği bulunmamakla beraber bu sertifika sayesinde Z Fold ve Flip serisi yeni uygulamalara ev sahipliği yapabilecek.

Görünen o ki Samsung bu teknolojiye yeni yatırımlar ile yeni özellikler getirecek. Peki ya siz, Samsung'un katlanabilir askeri sertifikalı cihazları ve panelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.